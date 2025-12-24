Urška Bačovnik Janša: V bolnišnici vladajo izredne razmere, bolniki ležijo na hodnikih

Zdravnica Urška Bačovnik Janša, ki je zaposlena v Splošni bolnišnici Celje, je z zapisom na omrežju X opozorila na razmere v slovenskih bolnišnicah, kjer naj bi bilo osebje na robu zmogljivosti. Ob enem pa je ministrici za zdravje sporočila, da bi bilo bolje, če bi namesto državne proslave zaradi izrednih razmer raje obiskala urgentne centre. »Ministrica za zdravje bi morala danes namesto na državno proslavo obiskati urgentne centre, kjer vladajo izredne razmere. Hudo bolni in umirajoči bolniki zaradi pomanjkanja postelj in osebja ležijo tudi več dni na hodnikih, zaposleni pa so izmučeni in naveličani nemogočih razmer.«

FOTO: Zaslonski Posnetek

Bačovnik Janša se občasno oglasi na družbenih omrežjih. Tokrat je, kot kaže, ocenila, da je pravi čas, saj da so v bolnišnicah, kot pravi, »izredne razmere«. V preteklosti smo pogosto poročali o izpovedih ljudi, ki so zaradi pomanjkanja kadra na hodnikih urgentnega bloka preživeli tudi po petnajst ur in še več, nekateri tudi celo noč. Ali se do danes razmere kljub zagotovilom vlade, da bo bolje, niso spremenile, ali pa je čakanje posledica naraščajočega števila okužb z gripo, ki v Sloveniji trenutno narašča. Za zdaj stroka ni nakazala, da bi bile razmere v bolnišnici na mejah zmogljivosti. Trenutno je največ obolelih med majhnimi otroki, osnovnošolci in srednješolci. To je sicer običajno za sezono gripe, saj se pogosto začne pri mlajši populaciji.

So pa zaradi povečanega števila respiratornih obolenj v marsikateri bolnišnici obiski prepovedani. Obiski so izjemoma dovoljeni za zdrave starše ob hospitaliziranemu otroku in za zdrave partnerje pri porodu ter svojce težko bolnega bolnika.

Vprašanja o trenutnih razmerah v zdravstvu in zasedenosti oddelkov smo naslovili na večje bolnišnice, njihove odgovore pa še čakamo in jih objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Soproga opozicijskega prvaka SDS Janeza Janše ima sicer tudi sama že zadnje leto zdravstvene težave, ki se kar ne končajo, o čemer je nedavno spregovorila v reviji Onaplus. »V zadnjem letu se tudi sama borim z nevarno in težko ozdravljivo okužbo očesa, ki sem jo dobila med svojim delom, zato sem še posebno hvaležna za zdravje.«