Soproga predsednika vlade Urška Bačovnik Janša je na družbenem omrežju X razkrila, da je v New Yorku spoznala ameriško prvo damo Melanio Trump. Kot je zapisala, jo je srečanje s Slovenko v Beli hiši še posebej razveselilo, sogovornici pa sta se pogovarjali kar v slovenščini. Bačovnik Janša je poudarila tudi delo Melanie Trump, povezano z varnostjo otrok v digitalnem svetu in uporabo umetne inteligence v izobraževanju.

»Izjemno sem bila vesela, da sem spoznala gospo Melanio Trump, osebo, ki s svojim delom in poslanstvom soustvarja svetlo prihodnost za otroke,« je zapisala Urška Bačovnik Janša. Dodala je, da dajejo prvi dami ZDA njene slovenske korenine prav poseben čar.

Urška Bačovnik Janša FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

Srečanje je imelo zanjo še eno posebno razsežnost. »Posebej lepo je bilo, da sva se lahko pogovarjali v slovenščini, jeziku, ki naju povezuje,« je razkrila.

V ospredju otroci in umetna inteligenca

Melania Trump je po njenih besedah predstavila nadaljevanje svoje pobude Fostering the Future Together. Gre za mednarodno koalicijo, katere cilj je otrokom omogočiti varno in koristno uporabo naprednih tehnologij, med drugim umetne inteligence, obenem pa krepiti digitalno pismenost in zaščito otrok pred nevarnostmi na spletu. Koalicija se med drugim osredotoča na uporabo umetne inteligence v izobraževanju, spletno varnost ter izobraževanje staršev in učiteljev.

Melania Trump. FOTO: Omrežje X

Pobuda je letos dobila tudi podporo več velikih tehnoloških podjetij. Bela hiša je 30. septembra sporočila, da so se projektu pridružili Adobe, Amazon, Intel, Starlink, Google in Zoom, ki so skupaj napovedali več kot 23 milijonov dolarjev podpore za izobraževanje, orodja in strokovno znanje za otroke po svetu.

Bačovnik Janša je Melanio Trump opisala kot »izjemno toplo in prijetno sogovornico«, obenem pa kot predano, odgovorno in zelo delovno osebo, ki veliko energije namenja otrokom in njihovi prihodnosti.

»Verjamem, da je prav skrb za otroke in njihovo prihodnost ena najlepših skupnih vrednot, ki nas povezuje ne glede na to, od kod prihajamo,« je sklenila.