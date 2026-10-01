Urška Klakočar Zupančič brutalno nad premierja: »Še en dokaz, da si slab in predvsem zelo nevaren«

Poročali smo že o zapletu v DZ, ko je v torek predsednik vlade Janez Janša v DZ ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. To je za TV Slovenija kasneje potrdil nekdanji britanski marinec David McIntosh. Velika verjetnost je, da na fotografiji niso trupla, temveč živi Palestinci, ki so čakali na pomoč.
V kabinetu predsednika vlade so nato potrdili, da so fotografijo vzeli s spleta. Ob tem so zapisali, da je »pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo«. Opozicija je pričakovano ob tem skočila v zrak, v Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo, Levica govori o polomu, Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu.
Ob tem ni ostala tiho tudi Urška Klakočar Zupančič, nekdanja predsenica parlamenta, zdaj sopredsednica stranke Ljubljana smo vsi, ki bo v soboto na programskem kongresu začrtala svoje programske prioritete.
Njene besede Janši so brutalne: »Poglej se še enkrat v ogledalo, Janša!
Da manipuliraš z mrtvimi, je še en dokaz, da si slab in predvsem zelo nevaren človek. Ko politik v parlament prinese fotografijo mrtvih ljudi, ima dolžnost preveriti njen izvor. Mrtvi niso argument za politični spin. Mrtvi niso orožje v propagandni vojni. In parlament ni prostor, kjer se lahko nepreverjene objave z družbenih omrežij predstavlja kot dejstva.
Pri mrtvih ljudeh bi morala biti resnica najmanj, kar dolgujemo njihovemu spominu«.