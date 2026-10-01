Urška Klakočar Zupančič brutalno nad premierja: »Še en dokaz, da si slab in predvsem zelo nevaren«

Poročali smo že o zapletu v DZ, ko je v torek predsednik vlade Janez Janša v DZ ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. To je za TV Slovenija kasneje potrdil nekdanji britanski marinec David McIntosh. Velika verjetnost je, da na fotografiji niso trupla, temveč živi Palestinci, ki so čakali na pomoč.

Fotografija, ki jo je Janez Janša pokazal v državnem zboru ob razpravi o nasilju nad kristjani, je sprožila politični odziv. Po preverjanju RTV Slovenija je bila posneta v Gazi in ne v Sudanu, kot je bilo predstavljeno v DZ. FOTO: Leon Vidic/delo

V kabinetu predsednika vlade so nato potrdili, da so fotografijo vzeli s spleta. Ob tem so zapisali, da je »pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo«. Opozicija je pričakovano ob tem skočila v zrak, v Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo, Levica govori o polomu, Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu.

»Še en dokaz, da si slab in predvsem zelo nevaren človek«

Ob tem ni ostala tiho tudi Urška Klakočar Zupančič, nekdanja predsenica parlamenta, zdaj sopredsednica stranke Ljubljana smo vsi, ki bo v soboto na programskem kongresu začrtala svoje programske prioritete.

Njene besede Janši so brutalne: »Poglej se še enkrat v ogledalo, Janša!

Da manipuliraš z mrtvimi, je še en dokaz, da si slab in predvsem zelo nevaren človek. Ko politik v parlament prinese fotografijo mrtvih ljudi, ima dolžnost preveriti njen izvor. Mrtvi niso argument za politični spin. Mrtvi niso orožje v propagandni vojni. In parlament ni prostor, kjer se lahko nepreverjene objave z družbenih omrežij predstavlja kot dejstva.

Pri mrtvih ljudeh bi morala biti resnica najmanj, kar dolgujemo njihovemu spominu«.