Urška Klakočar Zupančič ganila sledilce z objavo: »Zdaj je naša, rešena in varna« (FOTO)

Nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na družbenem omrežju Facebook tokrat ni pisala o politiki, temveč o psih. O galgah. Kot je zapisala, na tisoče psov te pasme doživi kruto usodo. Enega izmed njih so rešili in mu zagotovili lepo prihodnost.

Opisala njihovo usodo

»To je Galga. Stara je 7 let. Zdaj je naša, rešena in varna,« je zapisala v uvodu. Nato pa je opozorila na to, da vsakega psa te pasme ne doleti takšna usoda. »V Španiji vsako leto na tisoče galgov, plemenitih in nežnih psov, doživi kruto usodo. Najprej jih lovci, imenovani galguerosi, trpinčijo tako, da jih silijo k tekanju, privezane za avtomobile ali motorje,« je sporočila sledilcem. A to še ni vse. »Ko niso več dovolj hitri, ko se konča lovska sezona ali ko lovcem preprosto niso več koristni, jih zavržejo, zapustijo ali jim povzročijo nepredstavljivo trpljenje z obešanjem in počasno zadušitvijo tako, da se z zadnjimi tačkami še dotikajo tal, pretepanjem do smrti, stradanjem do smrti, metanjem v vodnjake, polivanjem s kislino, zastrupljanjem ipd.,« je zapisala in dodala, da se kot pri bikoborbah ob tem sklicujejo na tradicijo.

Po njenem mnenju psi te pasme ne potrebujejo veliko: »Potrebujejo varnost, hrano, topel dom in človeka, ki jih ne bo zapustil.« Klakočar Zupančič ob tem še meni, da je potrebno za te pse govoriti »dokler ne bodo lahko nekoč tekli samo zato, ker so srečni«.