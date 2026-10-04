Urška Klakočar Zupančič napovedala vrnitev na državni politični parket (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič se očitno pripravlja na vrnitev v državno politiko. Sopredsednica novoustanovljene stranke Ljubljana smo vsi je po programskem kongresu zapisala, da bodo trenutno začeli na lokalni ravni, po novembrskih lokalnih volitvah pa želijo politični projekt razširiti na vso državo. »Začenjamo lokalno, saj z malega zraste veliko,« je zapisala nekdanja predsednica državnega zbora. Ob tem je poudarila, da si želi stranko, v kateri bi bil v središču človek, ne pa oblast ali funkcija.

FOTO: Dejan Javornik

Po volitvah novo ime in celodržavni domet

Stranka Ljubljana smo vsi je bila formalno ustanovljena 23. septembra. V Ljubljani bo njen županski kandidat nekdanji premier Anton Rop, Klakočar Zupančič pa bo nosilka liste za mestni svet. Po lokalnih volitvah naj bi stranka dobila novo ime in začela delovati na državni ravni. To pomeni, da projekt Ropa in Klakočar Zupančič ni zamišljen zgolj kot poskus preboja v ljubljansko mestno politiko, temveč kot osnova za širšo politično organizacijo.

Klakočar Zupančič je na kongresu med pomembnejšimi temami za Ljubljano izpostavila stanovanjsko problematiko, otroško varstvo, javni promet in javne storitve. Zavzela se je tudi za večjo vključenost prebivalcev v odločanje.

Po lokalnih volitvah bo stranka spremenila ime in bo delovala na državni ravni. Začenjamo lokalno, saj z malega zraste veliko. Brez mesijanskega kompleksa in brez populizma. Z vsebino, v središču katere je človek. Ne oblast. Ne funkcija. Ne projekt. Človek. Danes imam svojo stranko. In vem, kakšno želim. Želim stranko, v kateri bom kot sopredsednica spoštovala ljudi in v kateri bom pričakovala, da me drugi ustavijo, ko menijo, da nimam prav. Stranko, v kateri se bodo ljudje počutili dobro, stranko, v kateri bodo ljudje lahko varno povedali svoje mnenje in vedeli, da pripadajo skupnosti tudi takrat, ko se ne strinjamo.

V stranki želi prostor za nestrinjanje

V svojem zapisu je poudarila tudi, da želi politično okolje, v katerem bi lahko člani brez strahu povedali svoje mnenje. Po njenih besedah mora obstajati prostor tudi za to, da člani drug drugega ustavijo, kadar ocenijo, da nekdo nima prav. Gre za precej jasno sporočilo o tem, kako si predstavlja notranje delovanje nove stranke.

FOTO: Dejan Javornik

Klakočar Zupančič je bila v prejšnjem mandatu ena najbolj izpostavljenih političark Gibanja Svoboda in predsednica državnega zbora. Po odhodu iz Svobode se je umaknila iz tedanjega strankarskega okolja, zdaj pa se vrača z lastnim političnim projektom skupaj z Antonom Ropom. Rop je že septembra pojasnil, da ga je k vrnitvi v politiko spodbudilo razočaranje nad aktualnim političnim dogajanjem in po njegovih besedah naraščajoč populizem na levi in desni. Takrat je že nakazal, da novi projekt ne bo nujno ostal omejen na Ljubljano.