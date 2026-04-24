ZGODILO SE JE

Urška Klakočar Zupančič ni več članica Gibanja Svobode

Klakočar Zupančič je veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta.
Urška Klakočar Zupančič ne bo več v politiki. FOTO: Voranc Vogel
M. J., STA
 24. 4. 2026 | 18:45
 24. 4. 2026 | 18:51
2:43
A+A-

Urška Klakočar Zupančič je izstopila iz stranke Gibanje Svoboda, so potrdili v stranki. Bila je viden obraz stranke, nekaj časa je bila njena podpredsednica, v minulem mandatu je delovala kot predsednica DZ. V stranki njeno odločitev spoštujejo, so navedli za STA.

»Razumemo in spoštujemo njeno odločitev. Urški Klakočar Zupančič se zahvaljujemo za vse, kar je storila dobrega za državo in stranko,« so v odzivu zapisali v Gibanju Svoboda. Po informacijah STA sicer ob podaji izstopne izjave Klakočar Zupančič stranki ni podala podrobnejših pojasnil. Je pa po tistem, ko na marčnih volitvah ni bila izvoljena za poslanko v tem mandatu, sama napovedala umik iz politike. »Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike,« je tedaj zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Klakočar Zupančič je na volitvah sicer prejela 4083 glasov v volilnem okraju Ljubljana Center. V svojih izjavah po volitvah je namigovala tudi, da so ji v stranki namenili neizvoljiv okraj. Portal N1 navaja, da naj bi v stranki nameravala ostati le v primeru, če bi predsednik stranke Robert Golob, potem ko ni uspel sestaviti nove vlade, politiko zapustil. A naj bi premier v odhodu Svobodi dal jasno vedeti, da namerava v politiki vztrajati, tudi ko se preseli v opozicijo, dodaja portal. STA pojasnila Klakočar Zupančič še čaka.

Visoko na lestvicah priljubljenosti politikov

Klakočar Zupančič je sicer veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta. V zadnji anketi Vox populi časnika Dnevnik, objavljeni v začetku tedna, je bila na tretjem mestu. Njen odnos s stranko pa je bil toplo-hladen. Bila je med ustanovnimi člani stranke, ki je nastala pred volitvami 2022 s preoblikovanjem Stranke Zelenih dejanj. Na ustanovnem kongresu je bila izvoljena za podpredsednico, a je s položaja odstopila oktobra 2023, ko naj bi se zaiskrilo med njo in predsednikom stranke Golobom. Sama je sicer javno pojasnjevala, da položaj zapušča, ker se želi bolj posvetiti vodenju DZ. Nekdanja sodnica je na mestu predsednice DZ veljala za odločno, marsikdaj je bila deležna tudi ostrih kritik, zlasti iz vrst opozicije.

Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
