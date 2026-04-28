Urška Klakočar Zupančič očitno ne more brez politike

Nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis o tem, kako prepoznati politične hinavce. Čeprav imen ni navedla, se v javnosti pojavljajo interpretacije, da bi se njene besede lahko nanašale na aktualno politično dogajanje po menjavi na čelu parlamenta. Klakočar Zupančičeva je funkcijo predsednice DZ opravljala od maja 2022 do aprila 2026, ko jo je na tem mestu zamenjal Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca.

V objavi je navedla pet značilnosti, po katerih naj bi bilo mogoče prepoznati politično hinavščino – od neskladja med besedami in dejanji do ustvarjanja drame kljub zatrjevanju nasprotnega. Posebej odmeven je bil tudi njen dodatek o »gradnji mostov« in kompleksu večvrednosti. Čeprav zapis ni neposredno usmerjen proti konkretni osebi, čas objave odpira prostor za politične interpretacije.

S sledilci je delila zapis: »Kako prepoznati politične hinavce, ki gradijo 'mostove':

med njihovimi besedami in dejanji ni povezave, pravila veljajo za druge, zanje pa ne, nikoli niso krivi, če izpostavite njihove napake, postanejo žrtev, pravijo, da nočejo drame, vendar jo ves čas ustvarjajo

Mimogrede: Mostov nikoli ne gradi nekdo, ki ima večvrednosti kompleks, in se hkrati udinja tistim, ki drugim ne priznavajo istih pravic kot sebi.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

Borut: »Enemu takemu sem na prejšnjih volitvah 2022 dal glas. G. Čudežni vrhunski manager …. ali je pa to samo naključje …«

Marjeta: »Urška, 100-odstotno se strinjam z vami. Ljudje iz SDS, sama občutila na svoji koži, so nesramni ljudje, na FB se vedno skrivajo (za živalmi, hišami ...), ker so pokvarjeni in to vedo, nikakor pa ne priznajo in vse slabo 'mečejo' na druge, ki so dobro misleči. Res žalostno, da živimo v takšnem pokvarjenem svetu, pa v tako lepi deželi Sloveniji živimo. Urška, vse dobro želim in lep začetek prazničnega tedna.«

Darko: »Urška Klakočar Zupančič meni je samo žal, da niste kandidirali za predsednico Svobode, ker bi bil danes čist drugačen rezultat sestavljanja vlade!!!!!«

Karel: »A to velja za Gibanje Svoboda?«

Od umika iz politike do ponovnega komentiranja

Zanimivo je, da je Klakočar Zupančičeva po parlamentarnih volitvah marca 2026 napovedala umik iz aktivne politike in poudarila, da bo delovala »zunaj politike«. Kljub temu njeni nedavni zapisi kažejo, da ostaja prisotna v javnem političnem prostoru, vsaj na ravni komentarjev in vrednostnih ocen. Po izvolitvi Stevanovića je sicer na Facebooku zapisala tudi, da je ob razpletu dogodkov občutila »olajšanje« in poudarila pomen osebne svobode.