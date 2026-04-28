  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOROČILO BREZ IMEN, A Z JASNIM CILJEM

Urška Klakočar Zupančič očitno ne more brez politike

Med vrsticami zapisa Klakočarjeve na družbenem omrežju mnogi prepoznavajo aktualne politične akterje.
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel
A. G.
 28. 4. 2026 | 19:04
3:14
A+A-

Nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis o tem, kako prepoznati politične hinavce. Čeprav imen ni navedla, se v javnosti pojavljajo interpretacije, da bi se njene besede lahko nanašale na aktualno politično dogajanje po menjavi na čelu parlamenta. Klakočar Zupančičeva je funkcijo predsednice DZ opravljala od maja 2022 do aprila 2026, ko jo je na tem mestu zamenjal Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca.

V objavi je navedla pet značilnosti, po katerih naj bi bilo mogoče prepoznati politično hinavščino – od neskladja med besedami in dejanji do ustvarjanja drame kljub zatrjevanju nasprotnega. Posebej odmeven je bil tudi njen dodatek o »gradnji mostov« in kompleksu večvrednosti. Čeprav zapis ni neposredno usmerjen proti konkretni osebi, čas objave odpira prostor za politične interpretacije.

S sledilci je delila zapis: »Kako prepoznati politične hinavce, ki gradijo 'mostove':

  1. med njihovimi besedami in dejanji ni povezave,
  2. pravila veljajo za druge, zanje pa ne,
  3. nikoli niso krivi,
  4. če izpostavite njihove napake, postanejo žrtev,
  5. pravijo, da nočejo drame, vendar jo ves čas ustvarjajo 

Mimogrede: Mostov nikoli ne gradi nekdo, ki ima večvrednosti kompleks, in se hkrati udinja tistim, ki drugim ne priznavajo istih pravic kot sebi.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

Borut: »Enemu takemu sem na prejšnjih volitvah 2022 dal glas. G. Čudežni vrhunski manager …. ali je pa to samo naključje …«

Marjeta: »Urška, 100-odstotno se strinjam z vami. Ljudje iz SDS, sama občutila na svoji koži, so nesramni ljudje, na FB se vedno skrivajo (za živalmi, hišami ...), ker so pokvarjeni in to vedo, nikakor pa ne priznajo in vse slabo 'mečejo' na druge, ki so dobro misleči. Res žalostno, da živimo v takšnem pokvarjenem svetu, pa v tako lepi deželi Sloveniji živimo. Urška, vse dobro želim in lep začetek prazničnega tedna.«

Darko: »Urška Klakočar Zupančič meni je samo žal, da niste kandidirali za predsednico Svobode, ker bi bil danes čist drugačen rezultat sestavljanja vlade!!!!!«

Karel: »A to velja za Gibanje Svoboda?«

Od umika iz politike do ponovnega komentiranja

Zanimivo je, da je Klakočar Zupančičeva po parlamentarnih volitvah marca 2026 napovedala umik iz aktivne politike in poudarila, da bo delovala »zunaj politike«. Kljub temu njeni nedavni zapisi kažejo, da ostaja prisotna v javnem političnem prostoru, vsaj na ravni komentarjev in vrednostnih ocen. Po izvolitvi Stevanovića je sicer na Facebooku zapisala tudi, da je ob razpletu dogodkov občutila »olajšanje« in poudarila pomen osebne svobode.

Več iz teme

Urška Klakočar ZupančičGibanje Svobodapolitikadržavni zbor
ZADNJE NOVICE
20:34
Novice  |  Svet
EGIPT

Italijanko v Egiptu obsodili nezvestobe, presenetilo vas bo, kaj ji zaradi tega grozi

Nekdanji mož jo je dvakrat prijavil zaradi nezvestobe. Ženskam v Egiptu za to dejanje grozi do dve leti zaporne kazni.
28. 4. 2026 | 20:34
20:21
Lifestyle  |  Stil
KORISTNI NAPOTKI

Triki za popoln piknik: če vsak prispeva svoj del, je priprava manj naporna

Majhne, premišljene rešitve pogosto odločajo o tem, ali bo druženje prijetno in sproščeno ali nepotreben vir stresa.
28. 4. 2026 | 20:21
20:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRISTALA NA SPODNJI PALUBI

Tragedija na križarki: med družinskimi počitnicami padla z balkona in umrla

Nesreča se je zgodila v bližini otoka Catalina, približno 35 kilometrov od obale južne Kalifornije.
28. 4. 2026 | 20:17
20:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pozor pri bezgu! Ena napaka vas lahko hitro spravi v težave

Čeprav se zdi, da ga vsi nabiramo in pripravljamo, bezeg spada med tiste rastline, ki jo je treba znati pravilno uporabljati.
Kaja Berlot28. 4. 2026 | 20:00
19:59
Novice  |  Slovenija
NUJNA SEJA

Na odboru DZ burna razprava, predlog spremembe zakona o vladi pa je podprt. Poglejte, kdo vse ga je podprl

Več poslancev je v razpravi na račun kolegov izreklo različne zbadljivke.
28. 4. 2026 | 19:59
19:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠE VEDNO POGREŠANA

Minila štiri leta od skrivnostnega izginotja zmagovalke Big Brotherja! Kaj se je zgodilo z Marijano?

Na mostu čez Savo našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon.
28. 4. 2026 | 19:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki