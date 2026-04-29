Urška Klakočar Zupančič odkrito o odnosu z Golobom, pojasnila tudi, ali bo res kandidirala za županjo ali celo predsednico

Bivša predsednica državnega zbora ...
Mitja Urbančič
 29. 4. 2026 | 22:55
Urška Klakočar Zupančič, bivša predsednica državnega zbora, je, kot smo že poročali, pred dnevi izstopila iz Gibanja Svoboda.   Funkcijo predsednice DZ opravljala od maja 2022 do aprila 2026, ko jo je na tem mestu zamenjal Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca.

image_alt
A potem ko je ostala brez funkcije, se je toliko bolj angažirala na družabnih omrežjih, kjer vsakodnevno objavlja takšna in drugačna pomenljiva (tudi) politična sporočila. Tako je denimo nedavno razložila »Kako prepoznati politične hinavce, ki gradijo 'mostove'«.

Tudi ob današnji razpravi na izredni seji državnega zbora ni ostala tiho je komentirala: »V parlamentarnih razpravah se je ob amandmajih zakonskih členov pri prvem amandmaju vedno dopuščalo širšo razpravo, ker je to koristno za vse, ki razpravo spremljajo, sploh pri zakonih, o katerih ni bilo t.i. splošne razprave pri prvem branju. Take prakse ni ne smiselno ne pravilno spreminjati, ker se je izkazala kot zelo dobra. Mimogrede: Nekaj je "poučevanje" poslancev na podlagi poznavanja postopkovnih pravil, parlamentarne prakse in širšega znanja, nekaj povsem drugega pa je "poučevanje" poslancev na podlagi moči in celo odkritega šovinizma, ker je manjko znanja zelo izrazit.«

image_alt
Zdaj pa je gostovala na POP TV v oddaji 24 ur Zvečer.

Golobu menda nič ne zameri, glede morebitnih novih funkcij skrivnostna

»Jest nimam nobenih osebnih zamer, užaljenosti,« je odgovorila na vprašanje, kako gleda na bivšega strankarskega šefa Roberta Goloba. Je pa zanikala, da bi ostala v stranki, če bi se Golob poslovil. Pojasnila je, ali bo na lokalnih volitvah jeseni izzvala »večnega» ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ali pa bo celo kandidirala za predsednico republike. Njen odgovor je bil, da mora glede tega še dozoreti. Glede kandidature za ljubljansko županjo pa je dejala, da za kakšno funkcijo trenutno ne bo kandidirala, a da se pustimo presenetiti. Ni pa želela ocenjevati dela in lika ljubljanskega župana. 

 

 

