Urška Klakočar Zupančič pretresla z izpovedjo: »Vudi je ležal ob truplu na cesti«

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je velika ljubiteljica živali. Jahanje je njena psihoterapija in pogosto objavlja fotografije svoje kobile. Ob eni takšnih fotografij je zapisala, da »človekov odnos do živali pove veliko o človeku.«

Prva dama DZ na svoji kobili. FOTO: Osebni Arhiv/instagram

Zdaj se je oglasila s čustveno izpovedjo, potem ko so poslanci sprejeli novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki fizičnim osebam prepoveduje prodajo, uporabo, nakup in posedovanje pirotehničnih izdelkov, razen izjem. Novela kot izjemo tako določa ognjemetne izdelke kategorije F1 in pirotehnične izdelke kategorije P1. Njihova prodaja, uporaba, nakup in posedovanje so polnoletnim dovoljeni.

Vudi je ležal ob truplu na cesti

Urška Klakočar Zupančič pa je tako ob tem na družabnem omrežju pokazala kužka Vudija. »Nima rodovnika. Je samo pes. Bil je nikogaršnji. Našli so ga skupaj še z enim pasjim mladičem v škatli ob cesti. Mučili so ga. Drugi pasji mladič je zato poginil. Vudi je ležal ob truplu na cesti. Ko so truplo pobrali, je Vudi jokal vso noč. Naslednje jutro ga je dobra duša odnesla v zavetišče. Tam je bil štiri leta. Ko sem ga videla, sem rekla, naj pride k nam. Pripeljali so ga. Tresel se je od strahu. Bal se je vsega, kar ga je spominjalo na palico. Hodil je za mano, tudi v kopalnico. Veliko časa je potreboval, da mi je dovolil božanje po trebuhu. Večkrat me je zaščitil. On je tudi moj rešitelj. Vudi je zdaj z nami sedem let. Imamo ga radi in on ima rad nas. Neizmerno in brezpogojno. Vudi se zelo boji pokanja, zato bo hvaležen, če boste spoštovali nov zakon in se odpovedali pirotehniki. Hvala, ker vam ni vseeno.«