Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je z zapisom na Facebooku znova vzbudila pozornost. Odkrito je spregovorila o svojih političnih odločitvah, priznala, da vse niso bile dobre, in nakazala, kakšna bo njena prihodnja pot.

»V političnem življenju sem sprejela različne odločitve, niso bile vse dobre, sem se pa iz njih veliko naučila. Predvsem ne želim biti del političnih projektov, v katerih moja identiteta postane podrejena ambicijam drugih. Vedno sem verjela v sodelovanje, vendar danes še bolj jasno vem, kako pomembno je ohraniti lastno identiteto, samostojnost in odgovornost za svoje odločitve. Moja prihodnja pot bo zato temeljila predvsem na lastnih vrednotah, znanju, pravni stroki in vprašanjih, ki so pomembna za ljudi. Vsaka izkušnja je del moje poti. Politične okoliščine se spreminjajo, integriteta pa mora ostati,« je zapisala na Facebooku.

Komu je namenila te besede?

Se njene besede nanašajo na Roberta Goloba, s katerim se je politično razšla spomladi, ali na Antona Ropa, s katerim je septembra ustanovila stranko Ljubljana smo vsi? Zapis je namreč objavila le deset dni po lokalnih volitvah, na katerih njun politični projekt ni dosegel večjega preboja. Rop je sicer že zanikal, da bi se njune politične poti razšle, in zatrdil, da se zapis ne nanaša nanj.