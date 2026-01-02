Urška Klakočar Zupančič razkrila, da ni spretna s kuhalnico. Kako pa se razume z Golobom?

Ob zaključku leta smo na portalu Slovenskih novic pripravili serijo novoletnih intervjujev z osrednjimi političnimi odločevalci v Sloveniji. Za odgovore o tem, kako ocenjujejo leto, ki se izteka, njegove izzive, dosežke in lekcije, ter kaj pričakujejo v prihodnje, smo prosili predsednico republike, predsednika vlade, predsednico državnega zbora, predsednika državnega sveta in predsednika Slovenske škofovske konference. Intervjuji so nastali pred božičnimi prazniki.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pravi, da so razprave v parlamentu del demokracije, kamor pa ne sodijo osebne žaljivke, ki jih je pogosto deležna. Ob koncu leta je bila zelo konkretna tudi pri tem, kaj ji je pri njenem dalu dajalo občutek smisla. V pogovoru se dotakne še politične kulture, odnosa z Robertom Golobom, božičnice, silvestrovanja doma in bralcem Slovenskih novic pošlje željo, ki zveni preprosto, a je v resnici težko dosegljiva: mir in pogum, da spreminjamo svet na bolje. Pogovor je nastal pred novim letom.

Državni zbor je bil letos pogosto prizorišče ostrih besed in dolgih sej. Kdaj vam je bilo kot predsednici najtežje ohraniti mirno kri?

Načeloma je parlament namenjen razpravam in izmenjavam argumentov. Tudi, če so ostre, s tem ni nič narobe, dokler ne zaidejo v osebne žalitve. Pa naj gre za kateregakoli poslanca ali poslanko, še bolj pa takrat, ko se žaljivke nanašajo na posameznike, ki niso prisotni v parlamentu, ali skupine državljanov.

Se vam zdi, da se raven politične razprave v parlamentu izboljšuje ali nazaduje? Kaj bi si želeli, da bi poslanci v novem letu spremenili pri sebi?

Na žalost imamo v Državnem zboru nekaj takih posameznikov, ki ljudem dajejo vtis, da raven politične kulture nazaduje. Večina poslank in poslancev svoje delo opravlja profesionalno in so do kolegic in kolegov spoštljivi. Soditi, kaj naj drugi spremenijo pri sebi, ni moja naloga. To bodo kmalu presodili volivke in volivci. Sama pa bom do konca mandata poskusila biti bolj potrpežljiva in se ne pustiti izzvati provokacijam, ki so namenjene prav temu, da bi me vrgle iz tira.

Kateri trenutek v letu 2025 vam je dal občutek, da ima vaše delo smisel?

Bom zelo konkretna. Petek, 19. december. Na ta dan smo namreč sprejeli novelo zakona, ki omogoča podporo otrokom in mladostnikom z invalidnostjo, duševnimi motnjami, dolgotrajno boleznijo ali avtizmom. Gre za pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami. Na ta dan sem tudi izvedela, da je mali Urban v UKC Ljubljana kot prvi dobil gensko zdravilo, katerega razvoj je sofinancirala država. Pri obeh projektih sem bila zelo aktivna in med pobudniki, zato sem zelo ponosna, da sta bila oba izpeljana uspešno.

Pred volitvami bo politika dobila ogledalo, pravi predsednica DZ. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Kako se vam zdi, da je slovenska politika letos sodelovala med seboj; smo kot država na dobri poti k več dialoga in skupnim rešitvam, ali pa imate občutek, da so prihajajoče volitve kar pravi trenutek, da se karte premešajo in se stvari postavijo na novo?

Volitve bodo v vsakem primeru prinesle nova razmerja v Državnem zboru in nastavile slovenski politiki ogledalo za iztekajoči se mandat. Državljanke in državljani Slovenije pa smo vedno pokazali, da se znamo poenotiti in sprejemati racionalne odločitve v najbolj ključnih trenutkih zgodovine naše države. Pokažemo tudi veliko mero solidarnosti, ko gre za takšne ali drugačne krize in na to sem posebej ponosna.

Nedavno ste v eni od oddaj v šali dejali, da vam je od vseh Robertov najljubši Robert Pešut – Magnifico. Kako pa se razumete s šefom stranke Robertom Golobom? Ostajate s prihodnjimi volitvami trdno v njegovi ekipi ali vas kdaj zamika druga pot, morda celo odmik od politike?

Predsednik vlade vodi izvršno vejo oblasti, jaz pa predsedujem zakonodajni. V tem smislu je sodelovanje profesionalno korektno. V stranki delimo iste osnovne vrednote in to je povsem dovolj. Večkrat sem poudarila, da sem v politiki samo zaradi ljudi in nikakor zaradi kakšnih osebnih interesov ali koristi. Če bom čutila podporo državljank in državljanov, saj sem veliko na terenu, bom v politiki ostala na način, da bom lahko naredila kaj dobrega za skupnost. Seveda pa me kdaj zamika, da bi se lahko posvetila svoji osnovni stroki, ali imela čas napisati kakšno novo knjigo.

Letos ste prejeli tudi božičnico. Že veste, kako jo boste porabili oziroma ali že imate seznam želja?

Božičnico oziroma zimski regres smo prejeli vsi zaposleni v Republiki Sloveniji. Načrtov, kako jo bom porabila nimam, bo pa gotovo dobrodošel dodatek našemu družinskemu proračunu.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan bosta novo leto preživela skupaj. FOTO: Mediaspeed

Kako boste letos preživeli silvestrovo?

Silvestrovo bom preživela v družbi svojih najdražjih, torej otrok in partnerja. Ali se bo okoli nas nabrala širša družba, še ne vem. Sem pa med božičnimi in novoletnimi prazniki navadno doma oziroma v Sloveniji, zelo, zelo redko se odpravim v tujino. Žal nisem ravno dobra kuharica, tako da bom pripravo hrane prepustila drugim, bom pa verjetno potem vse pospravljala.

Kaj bi ob koncu leta sporočili bralcem Slovenskih novic?

Bralkam in bralcem Slovenskih novic želim miru v najširšem pomenu besede. Pomirjenost s samim sabo pomeni tudi pomirjenost s svetom okoli sebe. Vendar to ne pomeni, da nimamo hkrati poguma, da spreminjamo tiste stvari, ki jih moramo spremeniti, da bo svet okoli nas lepši in boljši. Želim si, da bi se ljudje zavedali, da ni vseeno, v kakšno prihodnost bomo poslali naše otroke, zato naj nas ta misel in odgovornost spremljata vsak dan v novem letu.