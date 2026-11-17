Urška Klakočar Zupančič je v podkastu pri Davidu Milosavljeviću ostro pokritizirala ravnanje nekdanje vlade Roberta Goloba glede zunanjepolitičnih korakov v povezavi z vojno v Gazi. Čeprav je priznala, da je bila prejšnja izvršna oblast sicer bolj naklonjena palestinskemu narodu, ji zameri, da ni zmogla sprejeti odločitve o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu.

Po njenih besedah so bili argumenti, da postopek pred sodiščem že teče in da pridružitev Slovenije ne bi prinesla bistvene razlike, zgolj »prazen izgovor«. Klakočar Zupančičeva je ob tem namignila, da v ozadju takšne pasivnosti morda stojijo skriti pritiski: »Predvidevam, da so bili spet vmes kakšni interesi ali pa izsiljevanje s strani tistih, ki so verjetno želeli v naši državi doseči spremembo in na oblasti videti ljudi, ki so jim prijetnejši.« Po njenem razmišljanju bi torej lahko imeli prste vmes akterji, ki so si prizadevali za preobrat na slovenskem političnem parketu.

To sicer ni prvič, da je nekdanja predsednica državnega zbora javno izrazila tovrstne očitke. Kot smo že poročali, je Klakočar Zupančičeva že junija na spletu nekdanji vladi in delu političnega vrha očitala pomanjkanje odločnosti in nenačelnost pri zunanjepolitičnih vprašanjih, povezanih z Bližnjim vzhodom. Takrat je poudarila, da kljub priznanju Palestine kot samostojne države in opozarjanju na dogajanje v Gazi besedam niso sledila ustrezna dejanja – poleg opustitve pridružitve haaški tožbi je kot primer takšne nedoslednosti izpostavila tudi vzdržano glasovanje največje poslanske skupine ob predstavitvi novega zunanjega ministra.

Pred dnevi je Klakočar Zupančičeva o delovanju v stranki Gibanje Svoboda spregovorila tudi v pogovoru za portal Info360. Na novinarjevo opazko, da v tistem obdobju ni javno kritizirala ljubljanskega župana Zorana Jankovića – sicer tesnega zaveznika Roberta Goloba –, je priznala, da so »ti časi mimo« in da danes govori zase ter za stranko, ki jo predstavlja. Ob tem je brez olepševanja potrdila, da je v Svobodi veljala stroga strankarska disciplina, in dodala, da so bili člani precej disciplinirani, saj je moral tisti, ki se teh pravil ni držal, stranko zapustiti.