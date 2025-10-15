Urška Klakočar Zupančič z rdečimi salonarji poslala močno sporočilo: »Začenja se ...«

Prva dama parlamenta vedno vzbudi pozornost. Naj bo to med sejami v državnem zboru, na rdeči preprogi ali pa na kakšni proslavi oziroma zabavi. Tudi njeno ljubezensko življenje je tisto, ki zanima vse.

Urška Klakočar Zupančič nikogar ne pusti hladnega. Tudi zapis, ki ga je objavila na omrežju skupaj s fotografijo rdečih salonarjev sodi v to kategorijo.

Pravi, da bo ostala jasna, odločna in nekoliko samosvoja. FOTO: Blaž Samec

Tako pravi, da bo ostala jasna, odločna in nekoliko samosvoja:

»Začenja se predvolilno obdobje, ki bo polno špekulacij, dezinformacij in blatenja političnih nasprotnikov. Svetujem vam, da vse "informacije" skrbno preverite pri kredibilnih virih in si sami ustvarjate svoje mnenje. Jaz bom kot vedno ostala takšna, kot me poznate. Jasna, odločna in nekoliko samosvoja,«