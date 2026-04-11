Urška Klakočar Zupančič se je po včerajšnjem pomembnem dnevu oglasila s pomenljivim zapisom

Urška Klakočar Zupančič se je dan po tem, ko so novi poslanci izvolili Zorana Stevanovića za predsednika Državnega zbora, oglasila na družbenem omrežju Facebook s pomenljivim zapisom. V njem je med drugim omenila, da je začutila olajšanje. »Glede na dejanja vseh akterjev po volitvah in glede na včerajšnje dogajanje v Državnem zboru sem danes končno občutila olajšanje, da imam svojo svobodo. Ta ni nikoli imela cene ne za ene ne za druge. Skrivnost sreče je resnična svoboda in skrivnost resnične svobode je pogum,« je zapisala v objavi Klakočar Zupančičeva.

V zadnjih štirih letih je opravljala funkcijo predsednice DZ. Ob odhodu s te funkcije je na včerajšnji ustanovni seji desetega sklica Državnega zbora nagovorila novoizvoljene poslance. V nagovoru je opozorila na izzive, ki čakajo parlament, predvsem ohranjanje demokratičnih vrednot, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja.

Bila je pri vrhu po priljubljenosti

Klakočar Zupančičeva na nedavnih parlamentarnih volitvah ni bila izvoljena v Državni zbor, kar je verjetno razočaralo marsikaterega volivca. Še tik pred volitvami je v javnomnenjski anketi, ki jo je za RTV Slovenija opravil Inštitut Mediana, dobila eno izmed najvišjih povprečnih ocen med politiki. Višjo povprečno oceno od nje sta dobila samo predsednica države Nataša Pirc Musar, ki že dlje časa zaseda vrh te lestvice, in predsednik stranke SD Matjaž Han.