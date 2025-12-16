Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenih omrežjih objavila zapis, v katerem se je kritično odzvala na pojave, ki jih zaznava v slovenskem političnem prostoru. Objavo je pospremila fotografija z napisom “political chaos ahead”, kar je dodatno okrepilo sporočilnost zapisa. V besedilu se Klakočar Zupančič ne opredeljuje do konkretnih posameznikov, temveč govori o širših vzorcih političnega delovanja. Med drugim omenja avtoritarne težnje, javno poniževanje v parlamentu, samooklicano vlogo političnih rešiteljev ter razkazovanje moči in vpliva, ki naj bi temeljila predvsem na denarju in položaju. Poseben poudarek namenja tudi tistim političnim akterjem, ki po njenem mnenju v takšnih razmerah molčijo ali se uklanjajo. Takšna drža, kot izhaja iz zapisa, po njenem prispeva k razgradnji politične kulture in krepitvi kaosa v političnem prostoru.

Objava prihaja v času, ko je politični diskurz zaznamovan z ostrimi besednimi obračuni, osebnimi diskreditacijami in pogostimi obtožbami o preseganju meja parlamentarnega dialoga. Klakočar Zupančič je že večkrat javno poudarila, da kot predsednica Državnega zbora zagovarja spoštovanje institucij, dostojanstvo parlamenta in ničelno toleranco do seksizma ter žaljivega govora. Tokratni zapis tako deluje kot opozorilo na stanje v politiki in hkrati kot poziv k razmisleku o tem, kakšno vlogo imajo posamezni akterji pri ustvarjanju ali preprečevanju političnega nereda. Sporočilo je zadržano, a jasno: politični kaos ni naključje, temveč posledica ravnanj in odločitev tistih, ki oblikujejo javni prostor.