Urška Klakočar Zupančič šla med prvimi, ne bo pustila, da ji kdo govori, kdaj naj voli (FOTO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju v ljubljanskih Stožicah pozvala k visoki udeležbi na parlamentarnih volitvah. Tokratne bodo po njeni oceni referendum o suverenosti in vladavini prava, zato ljudem na srce polaga, naj z udeležbo pokažejo, da imajo državo radi ter da si bodo usodo krojili sami.

Ne bo pustila, da ji kdo govori, kdaj naj voli

Predsednica DZ in poslanka Svobode Klakočar Zupančič namerava volilni dan preživeti v krogu družine, za predčasno glasovanje pa se je odločila tudi, ker je ponosna Slovenka in ne bo pustila, da ji kdo govori, kdaj naj voli, je dejala v izjavi za medije po oddaji glasu.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Leon Vidic/delo

Nasprotovanje SDS združevanju nekaterih volišč za predčasno glasovanje in namigovanja o vprašljivi varnosti glasovnic, oddanih na teh voliščih, vidi kot pokazatelj načina delovanja stranke. »Smo pa v zadnjih dneh videli kakšnih dejanj so vse sposobni. Prepričana sem, da bo glasovanje seveda povsem veljavno, ne glede na kakršnekoli poskus stranke, predsednik katere išče alibi za poraz,« je komentirala prva med poslanci.

Afere Black Cube

Po ponedeljkovih razkritjih, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, pa je kot »izjemno zaskrbljujoče« označila potencialne vplive tujih tovrstnih služb na dogajanje v državi.

Po njenem mnenju gre za grožnjo varnosti in suverenosti države, zato je po njenih besedah tako pomembna udeležba na volitvah. Predsednica DZ prav tako tako meni, da je na pristojnih organih, da raziščejo potencialna kazniva dejanja.