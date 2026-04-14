Urška Klakočar Zupančič: »Tega volivci ne vedo in moram povedati! Stevanović je na rahlo dvignil rokico«

Nekdanja predsednica državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič, je v oddaji Marcel na TV Slovenija podala svoje mnenje o imenovanju Zorana Stevanovića (Resni.ca) na pomembno politično funkcijo za šefa DZ. Kot je dejala, jo to ni presenetilo, saj je že prejšnjo sredo zaznala sodelovanje med Stranko Resni.co in SDS-om.

»Moram nekaj povedati, česar gledalci in gledalke ne vedo, in bi bilo prav, da vedo. Prejšnjo sredo, pred ustanovno sejo DZ, smo imeli sestanek z začasnimi vodji poslanskih skupin, kjer smo se odločali tudi o tem, kdo bo prevzel predsedovanje zelo pomembni mandatno-volilni komisiji. In takrat sem zelo jasno zaznala, da je Stevanović že dogovorjen s stranko SDS. Kako? Ko smo imeli na glasovanju predlog poslanske skupine SDS, da prevzame predsedovanje mandatno-volilni komisiji, je v drugem poskusu Stevanović zelo na rahlo dvignil rokico in glasoval za njihov predlog, ki pa potem ni bil izglasovan, ker so se Demokrati vzdržali. Zelo hitro mi je postalo jasno, kaj se bo zgodilo, in kar je potem sledilo, ni bilo nobeno presenečenje. In tudi ne bo nobeno presenečenje, ko bodo poslanci Resni.ce dali glasove za, recimo zdaj, predsednika vlade,« je pojasnila.

Klakočar Zupančič je prepričana, da bo Stevanović moral ta svoj nakup mesta odplačati. »Stevanović bo ta svoj nakup tega mesta odplačal in to, kar smo videli, je 'politična prostitucija'.«

Nekdanja predsednica DZ je še svetovala dosedanjim koalicijskim strankam PS, naj ne prevzamejo glasovnic, »ker se bo verjetno želelo skrivati glasove poslancev Resni.ce, saj gre za tajno glasovanje.«

Glede prihodnjih političnih korakov pa je napovedala, da ni izključena možnost, da se bo v prihodnosti potegovala za županjo Ljubljane. »Nikoli ne reci nikoli,« je na kratko dodala. Trenutno, kot pravi, se sicer ne vidi v nobeni vlogi, »ampak malo pa prepuščam prihodnosti,« je zaključila z nasmehom.

Tanja Fajon in Urška Klakočar Zupančič sta v oddaji tudi komentirali, zakaj nista bili izvoljeni v parlament. Obe sta se dotaknili vprašanja volilnih okrajev, kjer sta kandidirali, da sta bili težko izvoljivi. Klakočar Zupančič je priznala, da je bila morda preveč naivna in zaupljiva, ko je zaupala sestavi liste, Fajon pa je dodala še, da v Ljubljani Center SD že nekaj mandatov ni bil izvoljen, hkrati pa je Ljubljana Center eno izmed okrajev z najnižjo volilno udeležbo, kar je vplivalo na izid volitev.

Tanja Fajon je Stevanoviću čestitala za funkcijo predsednika DZ in poudarila, da je prevzel pomembno funkcijo, ki zahteva zrelost in odgovornost, čeprav je, kot je dodala, marsikaj do sedaj že »mnogo besed požrl«.