  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JASNO IN GLASNO

Urška Klakočar Zupančič: »Tega volivci ne vedo in moram povedati! Stevanović je na rahlo dvignil rokico«

Klakočar Zupančič je pojasnila, kdaj je zaznala, da se je Zoran Stevanović povezal s SDS. Odgovorila je tudi na vprašanje, ali se vidi na mesto ljubljanske županje.
Tanja Fajon in Urška Klakočar Zupančič pri Marcelu. FOTO: Zajem Zaslona, RTV Slovenija
N. Č.
 14. 4. 2026 | 09:05
 14. 4. 2026 | 09:18
3:05
A+A-

Nekdanja predsednica državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič, je v oddaji Marcel na TV Slovenija podala svoje mnenje o imenovanju Zorana Stevanovića (Resni.ca) na pomembno politično funkcijo za šefa DZ. Kot je dejala, jo to ni presenetilo, saj je že prejšnjo sredo zaznala sodelovanje med Stranko Resni.co in SDS-om.

»Moram nekaj povedati, česar gledalci in gledalke ne vedo, in bi bilo prav, da vedo. Prejšnjo sredo, pred ustanovno sejo DZ, smo imeli sestanek z začasnimi vodji poslanskih skupin, kjer smo se odločali tudi o tem, kdo bo prevzel predsedovanje zelo pomembni mandatno-volilni komisiji. In takrat sem zelo jasno zaznala, da je Stevanović že dogovorjen s stranko SDS. Kako? Ko smo imeli na glasovanju predlog poslanske skupine SDS, da prevzame predsedovanje mandatno-volilni komisiji, je v drugem poskusu Stevanović zelo na rahlo dvignil rokico in glasoval za njihov predlog, ki pa potem ni bil izglasovan, ker so se Demokrati vzdržali. Zelo hitro mi je postalo jasno, kaj se bo zgodilo, in kar je potem sledilo, ni bilo nobeno presenečenje. In tudi ne bo nobeno presenečenje, ko bodo poslanci Resni.ce dali glasove za, recimo zdaj, predsednika vlade,« je pojasnila.

Klakočar Zupančič je prepričana, da bo Stevanović moral ta svoj nakup mesta odplačati. »Stevanović bo ta svoj nakup tega mesta odplačal in to, kar smo videli, je 'politična prostitucija'.«

Nekdanja predsednica DZ je še svetovala dosedanjim koalicijskim strankam PS, naj ne prevzamejo glasovnic, »ker se bo verjetno želelo skrivati glasove poslancev Resni.ce, saj gre za tajno glasovanje.«

Glede prihodnjih političnih korakov pa je napovedala, da ni izključena možnost, da se bo v prihodnosti potegovala za županjo Ljubljane. »Nikoli ne reci nikoli,« je na kratko dodala. Trenutno, kot pravi, se sicer  ne vidi v nobeni vlogi, »ampak malo pa prepuščam prihodnosti,« je zaključila z nasmehom.

Tanja Fajon in Urška Klakočar Zupančič sta v oddaji tudi komentirali, zakaj nista bili izvoljeni v parlament. Obe sta se dotaknili vprašanja volilnih okrajev, kjer sta kandidirali, da sta bili težko izvoljivi. Klakočar Zupančič je priznala, da je bila morda preveč naivna in zaupljiva, ko je zaupala sestavi liste, Fajon pa je dodala še, da v Ljubljani Center SD že nekaj mandatov ni bil izvoljen, hkrati pa je Ljubljana Center eno izmed okrajev z najnižjo volilno udeležbo, kar je vplivalo na izid volitev.

Tanja Fajon je Stevanoviću čestitala za funkcijo predsednika DZ in poudarila, da je prevzel pomembno funkcijo, ki zahteva zrelost in odgovornost, čeprav je, kot je dodala, marsikaj do sedaj že »mnogo besed požrl«.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki