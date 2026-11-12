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»VSI SMO INŠTITUT 8. MAREC!«

Urška Klakočar Zupančič udarila po SDS: »Navadni strahopetci!« Poglejte, kako brani Niko Kovač

Nekdanja predsednica državnega zbora z ostrim odzivom na predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in stranke Resnica.
Nekdanja predsednica državnega zbora z ostrim odzivom na predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in stranke Resnica. FOTO: Voranc Vogel
Nekdanja predsednica državnega zbora z ostrim odzivom na predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in stranke Resnica. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 12. 11. 2026 | 07:31
 12. 11. 2026 | 07:31
4:40
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Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je z ostrimi besedami udarila po SDS in stopila v bran Niki Kovač ter Inštitutu 8. marec. Predlog spremembe zakonodaje, ki bi omejil sodelovanje nekaterih nevladnih organizacij v volilnih in referendumskih kampanjah, je označila za poskus utišanja civilne družbe. »Ko politični osebki z avtoritarnimi težnjami poskušajo utišati pogumna mlada dekleta, vemo, da so v resnici navadni strahopetci!« je na družbenem omrežju Facebook zapisala Urška Klakočar Zupančič in javno podprla Inštitut 8. marec. »Bravo, Inštitut 8. marec! Samo naprej!« je dodala.

Povod za njen oster odziv je predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in stranke Resnica. Predlog določa, da volilnih in referendumskih kampanj ne bi smele organizirati pravne osebe, ki so v zadnjih petih letih prejele sredstva iz tujine. To bi lahko vplivalo tudi na delovanje Inštituta 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Ostre obtožbe na račun SDS

Klakočar Zupančičeva v svojem zapisu ni varčevala z besedami. SDS je očitala, da s svojimi političnimi zavezniki stopnjuje avtoritarne težnje.

»Politična stranka SDS s svojimi pajdaši dela vedno večje korake k avtoritarnosti,« je zapisala in dodala, da želi stranka s spremembo zakonodaje civilni družbi odvzeti možnost sodelovanja v demokratičnih procesih zaradi prejemanja sredstev iz tujine.

Ob tem je SDS očitala tudi dvojna merila pri vprašanju tujega financiranja. Spomnila je na financiranje medijskih dejavnosti, povezanih s stranko, z denarjem madžarskih poslovnežev iz kroga Viktorja Orbána. Po njenih navedbah naj bi šlo za več milijonov evrov. »Slovenska zakonodaja prepoveduje financiranje političnih strank z denarjem iz tujine,« je poudarila.

»Civilna družba ni državljan drugega reda«

Nekdanja predsednica državnega zbora je posebej izpostavila razliko med političnimi strankami in civilnodružbenimi organizacijami. »Civilna družba NI politična stranka. NI konkurenca strankam, ni njihov podaljšek in ni dolžna delovati po pravilih strankarske politike,« je zapisala.

Po njenem prepričanju so nevladne organizacije pomemben prostor svobodnega izražanja, kritičnega mišljenja in nadzora nad oblastjo.

»Referendumska kampanja NI privilegij političnih strank. Demokracija ni zasebna lastnina oblasti. In civilna družba ni državljan drugega reda, ki sme spregovoriti samo takrat, ko to ustreza oblastnikom,« je bila odločna.

Prepričana je tudi, da je predlagana zakonska sprememba protiustavna, saj bi omejevala pluralnost in kritične glasove v družbi.

Kaj na očitke odgovarja SDS?

Poslanec SDS Zvonko Černač je ob predstavitvi predloga pojasnil, da želijo preprečiti posredno tuje vplivanje na volitve in referendume ter zagotoviti enaka pravila za vse organizatorje kampanj. Po njegovih besedah bi morala omejitev veljati za vse pravne osebe, ki so v petih letih pred glasovanjem prejele kakršnakoli sredstva iz tujine, ne glede na višino zneska. Černač je zavrnil očitke, da želijo prepovedati delovanje nevladnih organizacij. Predlog je sprožil tudi pomisleke pravnikov. Rajko Pirnat je opozoril, da bi moral takšen poseg v ustavne pravice prestati strogi test sorazmernosti, ustavni pravnik Samo Bardutzky pa je bil do predlaganih rešitev prav tako izrazito kritičen.

»Nika Kovač! Vsi smo Inštitut 8. marec!«

Klakočar Zupančičeva je svoj zapis sklenila z neposredno podporo Niki Kovač in njeni organizaciji. »Demokracije ne branimo tako, da kritični civilni družbi zapiramo usta. Branimo jo tako, da ji zagotovimo pravico do glasu – predvsem takrat, ko oblastnikom ni všeč, kar ima povedati,« je poudarila.

Nika Kovač FOTO: Voranc Vogel
Nika Kovač FOTO: Voranc Vogel

Za konec pa je dodala še jasno sporočilo: »Nika Kovač! Vsi smo Inštitut 8. marec!« Predlog novele je za zdaj še v parlamentarnem postopku. O tem, ali bodo predlagane omejitve dejansko postale zakon, bodo odločali poslanci.

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