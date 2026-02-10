Prva dama DZ Urška Klakočar Zupančič je za Reporter dejala, da po štirih letih političnega delovanja še vedno meni, da je Janez Janša diktator, zato si želi, da se po volitvah ne bo vrnil na oblast. Oziroma z njenimi besedami: »Če pride Janša na oblast, bomo padli v temo,«.

Na njene besede se je pričakovano odzval šef SDS. Janez Janša je tako zapisal: »Strah pred izgubo popolne oblasti je pri levičarjih postal že patološki. Ob tem se najbolj bojijo tega, da bi naslednja vlada počela to, kar sedaj počnejo sami.«

Je pa Klakočarjeva nedavno iskreno priznala: »Veste, jaz mam tudi v sebi, bom rekla čisto iskreno, strah pred tem, iskreno, kaj bo na volitvah, ker sem sama štiri leta bila sedaj s skupinama ali pa več skupinami ljudi, ki bi po volitvah, če bodo dobili zadosti glasov, lahko prevzeli oblast. In mene je tega izredno strah in se potem vprašam, kako naj zdaj jaz to ubesedim.«

Strah pred tem, kaj bo na volitvah, on ji predlaga knjigo

Te njene besede je pokomentiral poslanec Janševe stranke Zvone Černač, ki ji predlaga, naj spiše še kakšno knjigo.

Zvone Černač. Foto: Mavric Pivk FOTO:

»Nč bat predsednica DZ (to rada sliši). Sem že pred časom predlagal izhod. Za sodnijo ni. Pravo razume po svoje. Smo spremljali štiri leta. Ima pa veliko materiala za tretjo knjigo. Celo naslov sem predlagal. Da ne izgublja energije še s tem: "Pubertetnica v zrelih letih"«