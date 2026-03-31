Usmrtitev z obešanjem privzeta kazen za palestinske teroriste, Golob na nogah! To sporoča Izraelu, Janša ni dolgo čakal z reakcijo

Izraelski parlament je v ponedeljek sprejel zakon, ki bo omogočil usmrtitve Palestincev, obsojenih zaradi smrtonosnih terorističnih napadov. Do zakona je bilo že v nedeljo kritičnih več evropskih držav, izraelska organizacija za človekove pravice ACRI pa je kmalu po sprejetju zakona že vložila pritožbo na vrhovno sodišče.

Zakon, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke, določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki se štejejo za teroristična dejanja.

Do zakona je kritična mednarodna skupnost

Zunanji ministri Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije so v nedeljo v skupni izjavi sporočili, da je predlog zakona diskriminatoren in predstavlja tveganje za demokratične zaveze Izraela. Organizacija ACRI pa se je že pritožila na vrhovno sodišče in zahteva razveljavitev zakona.

Golob: Izrael uvaja dvojni pravni sistem, ki diskriminira Palestince

Zdaj se je oglasil tudi slovenski predsednik vlade. Robert Golob je tako navedel: »Včerajšnji sprejem v izraelskem parlamentu zakona o smrtni kazni za Palestince, obsojene zaradi terorističnih napadov, je očitna kršitev človekovih pravic in uvaja dvojni pravni sistem, ki diskriminira Palestince. To je tudi še ena očitna izraelska kršitev Pridružitvenega sporazuma. Evropska unija mora končno ukrepati, da bo Izrael odgovarjal za očitne kršitve demokratičnih načel in človekovih pravic. To je nekaj, za kar Slovenija se zavzema že od začetka izraelske genocidne politike v Gazi.«

Do zakona je bila v ponedeljek kritična tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Opozorila je, da gre za očitno diskriminacijo Palestincev. »Vsi morajo biti enako odgovorni za teroristična dejanja, smrtna kazen pa ni rešitev. Varnosti ni mogoče graditi na diskriminaciji,« je še zapisala na omrežju X.

Janša medtem: »In zato se vlada ni pridružila tožbi zoper Izrael«

Na Golobove besede se je odzval tudi šef SDS Janez Janša, ki je zapisal: »Ja, najbolj strogo super odločno protestiramo in branimo brate iz Hamasa. In zato se vlada ni pridružila tožbi zoper Izrael.«