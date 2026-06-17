Usoda Logarjevega »Skoka« in boja proti korupciji še vedno negotova

Ustanovitev novega organa za pregon korupcije, ki je bila osrednji pogoj Demokratov za vstop v koalicijo, zamuja. Medtem ko vodstvo stranke miri, da gre le za strokovna usklajevanja, pa načrte spreminjajo evropska pravila, ki ne dopuščajo združevanja preventive in pregona, so poročali na POP TV.

Politična obljuba o ustanovitvi povsem novega organa za boj proti korupciji z imenom Skok, ki je tlakovala pot Anžeta Logarja v desno koalicijo in Demokratom prinesla pravosodni resor, ostaja ujeta v usklajevalnih pisarnah. Čeprav je nova vlada že polno operativna in v parlamentarno proceduro tekoče pošilja druge zakone, ključnega protikorupcijskega zakona tam še ni najti.

Prvotne napovedi so bile bistveno bolj optimistične. Predsednik SDS Janez Janša je namreč tik pred sestavo vlade, 18. maja, napovedal: »Preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno, tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen. Takrat bo vse jasno.«

Od polnokrvnega Skoka do zakonskih fines

Mesec dni kasneje se časovnica opazno zamika. Prvak Demokratov in gospodarski minister Anže Logar, ki je še 6. maja poudarjal pomen te zaveze z besedami: »Vse je odvisno od vsebine in od Skoka, to je zdaj glavna zadeva, s katero se jaz ukvarjam. Mora biti politična volja in potrebujemo polnokrvni Skok,« danes javnost miri. Trenutno odsotnost zakona iz parlamentarnih klopi opravičuje s primerjavo s koalicijskimi pogajanji: »Potrebuje še nekaj fines in sprememb in usklajevanj, ravno zato v tem času posebej ne govorimo o njem, mogoče bi analogijo prenesel glede usklajevanja koalicijskega sporazuma.«

Po prvotnem scenariju naj bi Skok pod eno streho združil tri močne stebre: Specializirano državno tožilstvo, Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Vendar pa so načrtovalci naleteli na resno pravno oviro. Evropska zakonodaja namreč strogo zahteva, da sta vloga preprečevanja korupcije in vloga samega kazenskega pregona ločeni.

Na to je sredi maja opozorila tudi predsednica KPK Katarina Bervar Sternad: »Dejstvo pa je, da trenutno institucije, še posebej KPK, kot so organizirane, so skladne z zahtevami direktive, ki je bila pred kratkim sprejeta, torej da je preprečevanje korupcije ločeno od pregona.« Zaradi teh opozoril naj bi KPK po neuradnih informacijah ostala izven novega organa. Na pravosodnem ministrstvu uradno potrjujejo le, da so rešitve še vedno predmet strokovnih razprav.

Bodo roki zamujeni?

Čeprav si koalicija želi zakonski predlog poslati poslancem v odločanje še pred parlamentarnimi počitnicami, ki se začnejo čez mesec dni, so sogovorniki iz političnih krogov skeptični. Ker so strokovna usklajevanja predvidena še globoko v julij, bo ta cilj izjemno težko uloviti.

Kljub zamudam in nujnim kompromisom pa Logar ostaja optimističen glede končnega rezultata: »Gre v pravo smer. Na koncu verjamem, da bo to tisti prvi prelom v boju zoper korupcijo in organizirano kriminaliteto, ki ga v Sloveniji potrebujemo, tudi zato, da se v Sloveniji vrne zaupanje v pravno državo in da tisti, ki kršijo, na koncu tudi odgovarjajo.«