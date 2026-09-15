Usoda Pomaranče še ni znana: znameniti objekt v Trbovljah kljub napovedim še naprej propada

FULLERJEVA KUPOLA

Nič znanega o morebitni prodaji ali spremembi namembnosti.

Lani so začeli po desetletjih, v katerih je objekt propadal, rušiti znamenito trboveljsko Fullerjevo kupolo. Pomaranča, kot se je je prijelo ime zaradi njenega videza, je bila unikatna tudi na območju nekdanje Jugoslavije, a se je potem začela spreminjati. Objekt je odkupil lokalni gostinec slaščičar, na njegovi parceli pa naj bi po rušenju zrasli parkirišče, garaže in stanovanja. Nekdanja slovita diskoteka Disko Li, ki je bila znana tudi zunaj zasavskih meja, kasneje pa sta bili v njej trgovina in picerija, naj bi se torej poslovila in mesto odstopila modernemu času. Potem se je vse ...