Usoden ugriz modrasa lani, letos pa že čez 20 ugrizov

Med prvomajskimi prazniki je na Malem vrhu v občini Žirovnica planinko ugriznil modras. Po tistem, ko so radovljiški gorski reševalci poškodovani ženski nudili prvo pomoč, jo je dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s helikopterjem prepeljala v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Ženka je v soboto in včeraj prejela prostistup, njeno stanje je dobro.

Kot je znano, je junija lani prav tako na območju Gorenjske modras v roko ugriznil 80-letno žensko. Med sprehodom ji je roka otekla, po 20 minutah hoje pa je izgubila zavest. Našli so jo nezavestno. Ko se je prebudila, je imela bolečine v trebuhu, je takrat povedal Miran Brvar, vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana. Ženska je umrla pred prihodom v bolnišnico. To je bil prvi primer v zadnjih 30 letih v Sloveniji, da je nekdo umrl zaradi ugriza modrasa. Leta 2024 so obravnavali 24 ugrizov modrasa in gada, sedem bolnikov je v UKC prejelo protistrup, nekaj primerov pa so obravnavali tudi v kliničnem centru v Mariboru. Kot je takrat še pojasnil Brvar, ob ugrizu modrasa običajno začutimo bolečino, na mestu ugriza imamo dve vbodni ranici, iz katerih se cedi kri, ranica pa je lahko tudi samo ena ali pa jih je več, če nas je kača ugriznila večkrat. Predel, kjer je prišlo do ugriza, oteče, pojavi se močna bolečina, ki se nato širi navzgor po telesu. Pojavijo se tudi sistemski znaki zastrupitve, kot so slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, motnje ritma srca in izguba zavesti.

Planinka je prejela dva odmerka protistrupa, je pojasnil Miran Brvar, vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana. FOTO: Črt Majcen

Vsi ne potrebujejo protistrupa

Vsi, ki jih ugrizne kača, po besedah Brvarja ne potrebujejo protistrupa, saj lahko kača spusti samo manjšo količino strupa in povzroči le lokalno oteklino. Če pa se oteklina širi ali se pojavijo še sistemski znaki, bolniki dobijo protistrup, običajno v nekaj urah po ugrizu. Ljudje, ki jih ugrizne kača, naj čim prej poskrbijo za lastno varnost. To pomeni, da kače ne poskušate odgnati, slikati ali loviti, temveč čim hitreje pokličite pomoč na številko 112 in mirujete. Rano je treba očistiti, narahlo poviti, ne priporočajo pa močne podveze nad njo. Če vas je kača ugriznila v roko, odstranite nakit, kot so prstani in zapestnice, saj lahko močno oteče.