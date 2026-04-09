  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽUŽEMBERK

Uspeh naših gasilcev je odmeval tudi v Clevelandu

Najprej so si zgradili shrambo ter kupili brizgalno in gasilsko opremo. Še pred drugo svetovno vojno so slovesno odprli novi gasilski dom.
Gasilci sodelujejo s prostovoljnimi gasilci iz Hrvaške DVD Belavići iz Duge Rese že 46 let (v sredini predsednik Mihael Filipič, skrajno desno novi poveljnik Andraž Hočevar). FOTO: Slavko Mirtič

Pod vodstvom načelnika Franceta Mrvarja (sedi tretji z desne) so 21. septembra 1930 blagoslovili novo motorno brizgalno. FOTO: Arhiv Jelke Mrvar

Edmund, prestreljen je bil med drugo svetovno vojno, je na vrhu stolpa krasil prvi gasilski dom, dvojnik danes stoji na obnovljenem domu. FOTO: Slavko Mirtič

Novi poveljnik Andraž Hočevar FOTO: Slavko Mirtič

Podpredsednik društva Dušan Ožbolt z obnovljenim vozom in 138 let staro ročno brizgalno, ki je ponos in dragulj žužemberških gasilcev. FOTO: Slavko Mirtič

Prapora ameriških rojakov ni več, ostali pa so vsi trije trakovi. FOTO: Slavko Mirtič

Slavko Mirtič
 9. 4. 2026 | 10:12
4:08
A+A-

»Narava si je novembra 1887 ogrnila bel plašč in se že pripravila k počitku, ko so ugledni rodoljubi vodilni možje takratnega Žužemberka začeli razmišljati o ustanovitvi prepotrebne gasilske organizacije, ki je žužemberška dolina in Suha krajina dotlej nista imeli,« je v knjižici V senci žužemberškega gradu ob petdesetletnici gasilske čete 1938. zapisal dolgoletni načelnik društva in šolski upravitelj France Mrvar. Pripravljalni odbor so takrat sestavljali nadučitelj Franc Koncilja, Jakob Dereani, Josip Rohrman in Franz Waland, ki jih je vlada 7. aprila 1888 tudi potrdila, 27. maja pa so že organizirali ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo 100 ljudi. Člani so vodstvo čete zaupali možu močne volje in vztrajnega dela, nadučitelju Francu Koncilji, namestnik načelnika je postal gostilničar Ivan Vehovec, tajnik pa učitelj Josip Schmoranzer in orodjar Edmund Jarc. Že prvo leto so zgradili gasilsko shrambo ter kupili brizgalno in gasilsko opremo. Ognjeni krst so žužemberški vojščaki sv. Florijana imeli že 12. decembra istega leta, ko je v bregu gorela hiša Ivana Pijelke. V kratkem času so požar pogasili in preprečili nevarnost, ki je grozila celemu trgu.

Prapor iz Amerike

Ustanovitev požarne brambe je veselo odmevala tudi v srcih žužemberških rojakov v Clevelandu v ZDA. V domovino so poslali krasen rdeči prapor s podobo nebeškega zavetnika in na drugi strani gasilski znak z bogato ročno vezenino v svili in zlatu. Prapor so krasili tudi trije trakovi ponosne slovenske trobojnice, poleg je bil napis z zlatimi črkami: U spomin iz Amerike, Prosta pozarna branmba zuzenberska in C. 1891 O. Moderno brizgalno, ki je več kot 60 let reševala imetje po suhokranjskih vaseh, so kupili leta 1895. Pred drugo svetovno vojno, leta 1938, se jim je uresničila želja, slovesno so odprli novi gasilski dom. Z leti je društvo raslo, zlasti ob okroglih jubilejih pa so se veselili novih pridobitev. Izjemno ponosni so tudi na sodelovanje s sosednjimi društvi, še posebno z gasilci pobratenih društev iz Črnomlja in hrvaških Belavićev iz Duge Rese. Prvo pobratenje z gasilci iz Belavićev so podpisali leta 1980, ob 120-letnici društva pa so na slavnostni seji listino obnovili in poglobili sodelovanje.

1888. SO PRIPRAVILI ustanovni občni zbor.

Tudi letošnji, že 138. občni zbor je pokazal, da so gasilci dobro pripravljeni za najzahtevnejše intervencije, tudi za izvajanje tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu na območju Občine Žužemberk. Samo lani so posredovali na 17 intervencijah, od teh je bilo 11 prometnih nesreč.

»Minulo leto je minilo v znamenju povezanosti in prizadevnosti, saj smo z voljo, energijo in pripravljenostjo izpolnili načrte, zapisane na začetku lanske poti, tako na operativnem, organizacijskem in tudi družabnem področju,« je povedal predsednik Mihael Filipič in izrazil veliko veselje ob izpeljavi državnega pokalnega tekmovanja dvojic Fire Combat, ki ga v Sloveniji organizirajo le štiri društva. »Želimo si, da bi se pomena tega tekmovanja za prostovoljne operativne gasilce zavedalo še več gasilskih društev in posameznikov, saj bi moral biti takšno vajo danes samozavestno in strokovno izvesti vsak operativni gasilec sodobnega časa,« je še dodal. Občni zbor je potekal tudi v znamenju volitev in kadrovskih sprememb. Na željo poveljnika Petra Košička, ki je funkcijo uspešno opravljal od leta 2015, so sprejeli njegov odstop in imenovali novega poveljnika Andraža Hočevarja. Gasilci so z mislimi že v letu 2028, ko bodo praznovali častitljivo 140-letnico.

Več iz teme

Žužemberkgasilcizgodovinauspeh
ZADNJE NOVICE
10:45
Bulvar  |  Tuji trači
ŽIVLJENJE GRE NAPREJ

15 mesecev po smrti moža: zvezdnica pričakuje prvega otroka

Igralka Aubrey Plaza, ki se je javnosti prikupila v priljubljeni seriji Beli lotus, bo v jeseni postala mama.
9. 4. 2026 | 10:45
10:29
Novice  |  Slovenija
POSPREMILI V BOLNICO

Ganljiva zgodba dojenčka v hudi dihalni stiski! Celjski policisti ustavili promet: »Težko je opisati občutke sreče«

V križišču pri Mariborski cesti se je izkazalo, da je malčka ta dan spremljala posebna sreča.
9. 4. 2026 | 10:29
10:25
Novice  |  Slovenija
IGLE LEŽIJO POVSOD

Stopnjevanje groze v Ljubljani: »Otroške hiške so postale varna soba za odvisnike«

Le tri dni po šokantnih objavah o krvavih iglah, ki visijo z dreves v muzejski četrti, se razkritja o nevzdržnih razmerah v Ljubljani nadaljujejo.
9. 4. 2026 | 10:25
10:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
KUP PREKRŠKOV

Drama v Kočevju! Mladoletnik bežal pred policijo pa trčil v drevo

V trčenju se je voznik lažje telesno poškodoval.
9. 4. 2026 | 10:14
10:12
Novice  |  Slovenija
ŽUŽEMBERK

Uspeh naših gasilcev je odmeval tudi v Clevelandu

Najprej so si zgradili shrambo ter kupili brizgalno in gasilsko opremo. Še pred drugo svetovno vojno so slovesno odprli novi gasilski dom.
9. 4. 2026 | 10:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki