V SOBOTO USTANOVNI KONGRES

Ustanovljena je nova politična stranka Volt Slovenija. Poglejte, kakšne so njihove prioritete

Ustanovitelji stranke verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.
Volt je bil ustanovljen leta 2017 kot odgovor na porast populizma in skrajne desnice. Na arhivskem posnetku prizor s shoda Volta v Bukarešti leta 2023, kjer je potekala tudi generalna skupščina stranke. FOTO: Volt Europa

Vodja stranke Volt Slovenija Borja Razinger. FOTO: Volt Slovenija

Volt Slovenija je del transnacionalnega panevropskega gibanja Volt Evropa, ki si prizadeva za evropsko integracijo in federalizem držav članic Evropske unije. FOTO: Volt Slovenija/Wikimedia Commons, javna domena

STA
 11. 4. 2026 | 19:43
Člani društva Volt so na sobotnem ustanovnem kongresu ustanovili novo politično stranko Volt Slovenija, njen sopredsednik pa je postal Borja Ranzinger. Gre za lokalno izpostavo proevropskega gibanja Volt Evropa, ki si prizadeva za bolj povezano Evropo, ki ni le gospodarsko integrirana, temveč vključuje tudi demokratično in socialno dimenzijo.

Na kongresu so izvolili po tri člane izvršnega in nadzornega odbora ter zakladnika. Niso pa še zapolnili funkcije sopredsednice stranke, za katero upajo, da jo bodo izvolili na katerem od naslednjih kongresov, je po kongresu za STA povedal Ranzinger. Po njegovih besedah so stranko ustanovili, ker verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.

Za močnejšo Evropo

Sprejeli tudi program stranke. Ranzinger je dejal, da se program osredotoča na iskanje najboljših rešitev iz vse Evrope, ki bi jih lahko pripeljali v Slovenijo. Izvesti želijo evropsko reformo, s katero bi okrepili EU. »Verjamemo, da bomo za Kitajsko in ZDA lahko preživeli zgolj kot neodvisen tretji blok, ki varuje svojo demokracijo in načela, kar je zmožna narediti le EU kot institucija,« je povedal. Zato je treba po njegovih besedah nekatere pristojnosti držav prenesti na EU, okrepiti demokratičnost EU, evropskemu parlamentu dati možnost predlaganja zakonov in vzpostaviti neposredne volitve predsednika oz. predsednice evropske komisije.

Med desetimi prioritetami so navedli zmanjšanje deleža zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, z višanjem produktivnosti prek uporabe tehnologij in izobraževanjem. Ustanovili bi regije, ki bi prevzele del pristojnosti občin in postale odgovorne tudi za pridobivanje evropskih razvojnih sredstev. Zdravstvo želijo decentralizirati z več uporabe digitalnih sredstev za posvete na daljavo, opolnomočenjem medicinskih sester in enotnim sistemom standardiziranih kazalnikov učinkovitosti v vseh zdravstvenih ustanovah.

Navedli so tudi ustvarjanje gospodarskih pogojev, v katerih bodo podjetja lahko uspevala v in izven Slovenije, za kar je potreben enotni evropski trg s skupnimi pravili, namesto 28 parcialnih režimov. Ob tem želijo Slovenijo postaviti na vrh evropske znanosti z lastnim sistemom financiranja raziskovalnih projektov za daljša obdobja in polnim izkoriščanjem evropskih sredstev, ki so na voljo.

Omogočiti želijo lažjo gradnjo stanovanj in obdavčiti prazna stanovanja, znižati obdavčitev dohodkov posameznikov, prenoviti digitalne storitve, zgraditi hitrejši, bolj zanesljiv in dostopen sistem javnega transporta ter prispevati k okrepitvi neodvisnih obrambnih zmogljivosti EU, specializirati Slovensko vojsko in jo vključiti v zmogljivosti EU za hitro napotitev.

Na novembrskih lokalnih volitvah želijo nastopiti vsaj v desetih občinah, v prihodnosti pa tudi na državnozborskih in evropskih volitvah, je še povedal vodja nove stranke Borja Ranzinger.

V SOBOTO USTANOVNI KONGRES

Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
