PTUJ IN ATLANTIS

Utopitvi otrok po več letih brez epiloga: zakaj sodna preiskava še vedno stoji?

Minevajo tri leta od smrti šestletnika v Termah Ptuj. Podobna tragedija se je zgodila junija 2021 v Atlantisu.
Na Ptuju je utonil šestletni fantič.
Na Ptuju je utonil šestletni fantič.
Boštjan Celec
 15. 1. 2026 | 07:00
3:26
A+A-
21. januarja 2023 so imeli otroci rojstnodnevno zabavo v Termah Ptuj. Končala se je tragično z utopitvijo šestletnega fantka. 26. junija 2021 pa je v ljubljanskem Atlantisu utonila petletna deklica oziroma je zaradi posledic utopitve umrla v bolnišnici. Za obe smrti naj bi bili odgovorni odrasli, ki naj ne bi poskrbeli za varnost majhnih neplavalcev. V obeh primerih poteka mučna sodna preiskava, ki še vedno ni zaključena, smo pred nekaj časa izvedeli na ptujskem in ljubljanskem tožilstvu. Ovadene tri ženske in moška Za smrt šestletnika na Ptuju so osumljene tri odrasle osebe. Otroci so torej ...

08:00
Premium
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.
Peter Zalokar15. 1. 2026 | 08:00
07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Nenapovedana odsotnost otroka v vrtcu: kazen tudi za »brezplačne« starše

Tako so se odločili v Občini Dobrova - Polhov Gradec, sledile naj bi še druge. Sprememba velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila.
Špela Kuralt15. 1. 2026 | 07:50
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Prvi koncerti Slakove glasbe v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči so navdušili.
Mojca Marot15. 1. 2026 | 07:30
07:23
Bulvar  |  Tuji trači
SRBSKA ESTRADA

Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

Začetek leta sta zaznamovala domnevni napad po nastopu na Jahorini in burno dogajanje v televizijskem studiu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 07:23
07:20
Novice  |  Slovenija
AFERA FOTOPUB

Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub še z dvema obtožnicama

Obtoženi Dušan Josip Smodej naprej dela kot publicist in kurator.
Tomica Šuljić15. 1. 2026 | 07:20
07:06
Bulvar  |  Domači trači
VNUKINJA ZORANA JANKOVIĆA

Vesna Janković delila fotografije hčerke Julije, ki odrašča v dih jemajočo lepotico

Mala Julija ni več tako mala, pravkar je dopolnila 20 pomladi. Ponosna mama Vesna je ob tej priložnosti s svojimi sledilci delila nekaj njunih skupnih fotografij, ki sta jih posneli čez leta.
15. 1. 2026 | 07:06

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
