Utopitvi otrok po več letih brez epiloga: zakaj sodna preiskava še vedno stoji?

PTUJ IN ATLANTIS

Minevajo tri leta od smrti šestletnika v Termah Ptuj. Podobna tragedija se je zgodila junija 2021 v Atlantisu.

21. januarja 2023 so imeli otroci rojstnodnevno zabavo v Termah Ptuj. Končala se je tragično z utopitvijo šestletnega fantka. 26. junija 2021 pa je v ljubljanskem Atlantisu utonila petletna deklica oziroma je zaradi posledic utopitve umrla v bolnišnici. Za obe smrti naj bi bili odgovorni odrasli, ki naj ne bi poskrbeli za varnost majhnih neplavalcev. V obeh primerih poteka mučna sodna preiskava, ki še vedno ni zaključena, smo pred nekaj časa izvedeli na ptujskem in ljubljanskem tožilstvu. Ovadene tri ženske in moška Za smrt šestletnika na Ptuju so osumljene tri odrasle osebe. Otroci so torej ...