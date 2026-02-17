  • Delo d.o.o.
ZIMA ŠE NI REKLA ZADNJE

Uživajte v soncu, dokler traja! Razkrivamo, kdaj se vrača ledeno vreme

Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden.
FOTO: Suzi Media Production Getty Images
FOTO: Suzi Media Production Getty Images
N. P.
 17. 2. 2026 | 13:38
Po sivem začetku dneva nas čaka precej prijetno nadaljevanje. Dopoldne bo ponekod po nižinah še vztrajala megla, nato pa bo nad večjim delom države prevladovalo pretežno jasno vreme. Le tu in tam se bo prikradla kakšna koprena oblačnosti. Temperature bodo prijazne – od 7 do 12 stopinj, na Goriškem celo okoli 15 °C. Ponekod bo čez dan zapihal severozahodni veter.

Tudi sreda prinaša precej jasnine, čeprav z nekaj občasne oblačnosti. A jutro bo občutno hladnejše. Temperature se bodo gibale med -5 in 0 stopinjami, v alpskih dolinah in mraziščih lahko padejo vse do -10 °C. Čez dan bo od 5 do 11 stopinj, na Primorskem in ob morju okoli 13 °C. Zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek pa se bo od jugozahoda postopno pooblačilo.

Četrtek prinaša preobrat

V četrtek se bo nebo odprlo. Oblačno in deževno bo, meja sneženja pa se bo gibala med 1200 in 1500 metri nad morjem. Nižje lahko sneži predvsem na severozahodu države. Na vzhodu bo padavin do večera malo. Ob morju se bo okrepil jugo, kar bo še dodatno poudarilo vremenski preobrat. V petek bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo začelo jasniti. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja.

Nad Balkanom se nahaja ciklon s fronto, ki se pomika proti vzhodu, medtem ko nad Iberskim polotokom vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam s severnimi vetrovi doteka hladen zrak – zato so jutra tako mrzla.

Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V sredo popoldne pa se bo obremenitev zaradi vremena začela postopno povečevati. Skratka – užijmo sončne ure, dokler trajajo. Že čez nekaj dni bomo znova gledali v oblake in preverjali, kje se bo meja sneženja spustila najnižje.

