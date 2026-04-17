V 103. letu starosti umrla Anica Cucek, zadnja udeleženka pohoda XXX. divizije

V 103. letu starosti se je poslovila Anica Cucek iz Postojne, zadnja živeča udeleženka pohoda XXX. divizije v Benečijo. Novico o njeni smrti je na svojem Facebook profilu objavila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Anica Cucek se je rodila v Borjani na Kobariškem. Že v mladosti je doživela težke razmere fašistične okupacije, hkrati pa razvila močan občutek narodne zavesti, ki jo je spremljal vse življenje. Po kapitulaciji Italije se je kot mlada pridružila partizanskemu gibanju ter v vrstah Gregorčičeve brigade doživela zahtevna vojna leta.

Po koncu druge svetovne vojne je življenje nadaljevala v Postojni, kjer je od leta 1947 dolgoletno delala v tamkajšnji bolnišnici. Dejavno je sodelovala tudi v lokalnem okolju ter v ZB NOB Postojna, kjer je prispevala k ohranjanju zgodovinskega spomina. »Njena življenjska pot ostaja pomembno pričevanje časa, zaznamovanega z vojno, solidarnostjo in vztrajnostjo. Družini in svojcem izrekamo iskreno sožalje. Ohranili jo bomo v trajnem spominu,« je zapisal Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije.