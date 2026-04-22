V 62 vaseh očistili gnezdilnice

Delo naravovarstvene službe v Javnem zavodu Krajinski park Goričko med drugim zajema skrbno spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij. »V preteklih mesecih smo nadzorniki s pomočjo drugih zaposlenih v zavodu opravili obsežno terensko akcijo. Očistili in pregledali smo več kot 300 gnezdilnic, nameščenih v kar 62 vaseh. Te lesene hiške stojijo v različnih življenjskih okoljih – na travnikih, njivah, v sadovnjakih, ob robovih gozdov in v mejicah. Nameščene so na različnih drevesih, kot so hruške, jablane, slive, češnje in orehi, pa tudi na električnih drogovih, na višinah med 4 in 8 metri,« je pripovedovala naravovarstvena nadzornica v JT KP Goričko Marina Horvat.

Dodala je, da je namen gnezdilnic predvsem nadomestiti naravna dupla, ki jih je v kulturni krajini čedalje manj. Stara drevesa in mejice, kjer ptice običajno gnezdijo, hitro izginjajo. Zato gnezdilnice pticam ponudijo varen prostor za gnezdenje, valjenje jajc in vzrejo mladičev. Na dan so pregledali tako tudi po 20 gnezdilnic.

»Sodelavca Miran in Martin sta spretno hodila gor in dol po lestvi ter odpirala njihova vratca. Njihova notranjost nam je razkrivala zgodbe pretekle sezone; suhe vejice, mah, luščine, koščice, perje in iztrebki pa so nam pomagali ugotoviti, katere vrste so jih naseljevale. Kjer je bilo le mogoče, smo vrste določili in podatke vnesli v sistem spremljanja stanja vrst na območju Goričkega. Ugotovili smo, da v naši kulturni krajini najdemo še vedno pestro druščino ptic, med njimi velikega skovika, smrdokavro, brgleza, sinico, škorca in vrabca. Presenetljivo pa si gnezdilnic ne delijo le ptice – v mnogih so si dom ustvarili tudi sršeni, ki so prostor zapolnili s svojimi gnezdi,« dodaja Martina Horvat.​