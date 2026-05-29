Umrl je Zdravko Malnarič, pomagal je mnogim, iskal celo Madeleine McCann

Belo krajino je pretresla novica o smrti znanega Belokranjca Zdravka Malnariča s Kala pri Semiču. Bil je radiestezist, zdravilec, bioenergetik, iskalec vode in pogrešanih ter človek, ki je znal ljudem pomagati v stiski. Ko se je lani v Zadru izgubil pes prijateljev scenarista Petra Roljića, se je ta spomnil na Belokranjca, o katerem je že večkrat bral. Izkazalo se je, da je bila ta iskalna akcija tudi ena njegovih zadnjih. Z nihalom je začel iskati, kje je kuža Hugo. Našel ga je pri sosedih, le 200 metrov proč od lastnikove hiše. Zgodba je Roljića tako prevzela, da je o Zdravku posnel tudi dokumentarec.

Ko je konec lanskega leta nazadnje spregovoril za Slovenske novice, nam je povedal, da je med številnimi iskal tudi Madeleine McCann, ki je leta 2007 izginila na Portugalskem. »Pisal sem njenim staršem. Točno sem jim povedal, da je deklica v španskem mestu Burgos, a se ni nihče odzval. Še danes je živa,« nam je razodel. Sicer pa je pomagal iskati in najti tudi koroško deklico, ki je bila nekaj časa v Sloveniji, nekaj časa pa v Avstriji. Slovenske novice so o njem prvič pisale pred 15 leti. Takrat je ravno prispel iz ameriške Arizone, kamor so ga povabili in kjer je našel podzemno vodno žilo. »Pokazal sem točko in globino, 50 metrov pod zemljo.«

Veliko treninga je bilo potrebnega, da je dosegel to perfekcijo. Sprva je treniral tako, da je z zavezanimi očmi s pomočjo nihala ugotavljal prave igralne karte. Po Sloveniji so mu skrivali tudi stekleničke, a jih je vedno našel. Le kako? Potreboval je le zamašek skrite stekleničke ... »Energije so med sabo povezane,« nas je podučil ob našem obisku. Tedaj je vzel v roko ukrivljeno žico na dveh valjčkih, ki jo je prav zanj naredil bratranec Janez Malnarič, in nam pokazal ... Opazili smo, da je z nekakšnimi čarobnimi besedami, ki si jih je napol v transu mrmral, »iščem vodo«, začel hoditi v smeri, ki mu jo je kazala žica. Ko se je naposled približal vodni žili, je začela žica zavirati. »Na vodi smo,« je spet zamrmral. Po štirih metrih se je ustavil. Počasi je prihajal iz transa in iz sebe iztisnil: »Širina struge bi tu bila štiri metre, kar pomeni približno kubični meter vode na minuto ...«

Pozneje je našel še ničkoliko vodnih žil: z njegovo pomočjo se ne nazadnje napaja tudi severni del Novega mesta, Ždinja vas. A niti takrat ni zahteval plačila. Nikoli ga ni. Hvaležen je bil že, če so mu povrnili za potne stroške.