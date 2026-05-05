V 95. letu umrl nekdanji ljubljanski župan, te besede mu je namenil Janković

V 95. letu starosti je umrl Tone Kovič, nekdanji župan Ljubljane, navaja Delo. Rodil se je leta 1931 v Ljubljani, kjer je leta 1960 zaključil metalurško fakulteto in se zaposlil v tovarni Litostroj. Leta 1965 je bil izvoljen za poslanca v gospodarski zbor republiške skupščine, leta 1974 pa za predsednika skupščine mesta Ljubljana, torej ljubljanskega župana. V obdobju njegovega županovanja so v Ljubljani rekonstruirali in obnovili industrijske obrate tovarn Saturnus, Belinka, Javna skladišča in Pivovarno Union.
»Njegov pečat je večen, kot bo večen naš spomin nanj,« sta ob njegovi smrti zapisala župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in občinski mestni svet.
