V 98. letu starosti umrl dolgoletni direktor ljubljanskega podjetja: »Zapustil nas je vizionar«

V 98. letu starosti je umrl solastnik in dolgoletni direktor ljubljanskega podjetja Medex Aleš Mižigoj. Vodilnega izdelovalca prehranskih dopolnil na podlagi čebeljih pridelkov v državi je vodil med letoma 1961 in 2001, nato pa je 15 let deloval kot svetovalec hčerke Aleše, ki Medex vodi zdaj. Nanizal je več kot 65 let delovne dobe.

»V podjetju Medex z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Aleš Mižigoj, dolgoletni direktor, lastnik, vizionar in ključna osebnost v razvoju podjetja ter celotnega čebelarstva v Sloveniji in regiji,« so sporočili iz podjetja.

Eden bolj znanih slovenskih gospodarstvenikov se je rodil 8. julija 1928 v Medani v Goriških brdih. Od tod se je družina, v kateri se je rodilo štirinajst otrok, v času fašizma najprej preselila v Krško, pozneje pa pred nacizmom zbežala v Ljubljano. Po študiju na ljubljanski ekonomski fakulteti, je bil z Medexom neločljivo povezan več kot šestdeset let.

Leta 1961 je prevzel vodenje podjetja, ter ga v naslednjih desetletjih iz prezadolženega podjetja za izvoz in uvoz medu razvil v eno vodilnih podjetij na področju čebeljih pridelkov in prehranskih dopolnil v regiji.

Pokojni Aleš Mižigoj. FOTO: Jože Suhadolnik

Najdlje aktiven menedžer v Sloveniji in širše

S takšno kariero je bil najdlje aktiven menedžer v Sloveniji in širše, so ob njegovi smrti poudarili v Medexu.

Za svoje delo je prejel številna priznanja, doma in v tujini, med njimi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, priznanje za življenjsko delo v menedžmentu Združenja Manager, odlikovan je bil tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije kot uspešen gospodarstvenik in za zasluge na področju športa in izobraževanja.

Tudi filantrop

V Medexu so izpostavili tudi njegovo delo na področju filantropije. »S svojo integriteto, optimizmom in neomajno delovno etiko je navdihoval generacije sodelavcev ter pomembno prispeval k razvoju slovenske podjetniške kulture,« so zapisali.