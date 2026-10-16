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MISIJONAR

To je naš Tone! V Afriki zgradil toliko cerkva in šol, da boste osupnili (FOTO)

Misijonar Tone Kerin je tri leta preživel v domovini, po uspešnem zdravljenju se je vrnil na Madagaskar.
Vrnil se je zdrav, spet je srečen. FOTO: Osebni Arhiv

Vrnil se je zdrav, spet je srečen. FOTO: Osebni Arhiv

Na Madagaskarju moli in dela. FOTO: Osebni Arhiv

Na Madagaskarju moli in dela. FOTO: Osebni Arhiv

Z domačini gradijo novo cerkev. FOTO: Osebni Arhiv

Z domačini gradijo novo cerkev. FOTO: Osebni Arhiv

Največjo skrb namenja šolanju otrok. FOTO: Osebni Arhiv

Največjo skrb namenja šolanju otrok. FOTO: Osebni Arhiv

Brusnic in Brusničanov ni pozabil. FOTO: Drago Perko

Brusnic in Brusničanov ni pozabil. FOTO: Drago Perko

Vrnil se je zdrav, spet je srečen. FOTO: Osebni Arhiv
Na Madagaskarju moli in dela. FOTO: Osebni Arhiv
Z domačini gradijo novo cerkev. FOTO: Osebni Arhiv
Največjo skrb namenja šolanju otrok. FOTO: Osebni Arhiv
Brusnic in Brusničanov ni pozabil. FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 16. 10. 2026 | 09:14
 16. 10. 2026 | 09:14
6:59
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»Čudovito sem! Bolje ne more biti. Pripravljam se za večnost, saj verjamem, da je to naš cilj. Na Madagaskarju je življenje,« se je v svojem slogu, polnem energije, z Madagaskarja javil Tone Kerin, 67-letni misijonar. Leta 2023 je hudo zbolel, reševali so ga zdravniki v Sloveniji, raka je premagal in se ustalil na Dolenjskem, kjer je postal tudi župnik v fari Brusnice. A letos je domovino Slovenijo spet zapustil.

40 LET MISIJONSKEGA dela je za njim.

»V Brusnicah sem bil srečen. Da dobiš v roke takšno župnijo, kot so Brusnice, moraš biti res od Boga ljubljen. Dobri, verni, ponižni in čudoviti ljudje tam živijo. Brusnice bi privoščil vsakemu župniku. Toda za menoj je 40 let misijonskega dela. Po operaciji in zdravljenju raka mi je zdravnik povedal, da bi se morda lahko še vrnil na Madagaskar. Ko je izgovoril te besede, je v meni vse oživelo. Odločil sem se za vrnitev, pa tudi če tam takoj umrem! Tukaj se počutim doma. Evangelija ne moreš zapreti v sobo. Evangelij je takšno veselje, da ga moraš podajati naprej. Če tega ne delaš, izgubiš smisel življenja,« je Tone pojasnil, zakaj se je vrnil na Madagaskar.

Srce na Madagaskarju

»Škof dr. Andrej Saje in generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec sta me zelo lepo razumela. Gospod škof mi je tudi pisal, da je moje srce tam, in mi zaželel, naj še naprej oznanjam evangelij. Najprej sem šel iz Brusnic na Madagaskar za en mesec, da bi preveril, kako bom zdržal zaradi svojega zdravstvenega stanja. Nisem pobegnil iz Brusnic, kot bi morda kdo mislil. Šel sem preverit, ali še zmorem,« je še dodal Tone, rojen leta 1957, 1985. pa je kot novomašnik odšel v misijone na Madagaskar. Zdaj deluje v Farafangani, upravnem in cerkvenem središču.

Brusnic in Brusničanov ni pozabil. FOTO: Drago Perko
Brusnic in Brusničanov ni pozabil. FOTO: Drago Perko

Poleg pastoralnega dela je velik del svojega življenja posvetil izobraževanju Malgašev. Zgradil je že 26 cerkva, 30 državnih in dve zasebni šoli, ki ju je tudi sam vodil. Tudi zdaj ne sedi križem rok. »Delamo noč in dan. Gradimo novo cerkev, ki bo sprejela 800 ljudi, pa župnišče in šolo. Skrbim tudi za gobavce. V našem centru jih imamo okoli 80. Dela je ogromno, vendar je zelo zanimivo in pestro. Velik poudarek namenjam šolanju otrok s podeželja. Ljudem moramo pokazati, da brez vedenja, znanja in izobrazbe noben narod ne more napredovati, živeti v pravi svobodi in blaginji. Če ljudje ne bodo znali brati, se učiti in izobraževati, ne bodo mogli naprej. Zato sem ustanovil tudi šolo za učitelje. Imamo 30 učiteljev in zelo dobro pedagoško fakulteto, da lahko razvijamo šolstvo.«

Verige na slovenski duši

»Zelo sem navezan na Madagaskar, kamor sem prišel pri 25 letih in tam ostal vse do svoje bolezni. Tam sem se zakoreninil kot drevo ob potoku, ki nikoli ne usahne. Če je drevo dovolj staro in rodi sadove, ga ne moreš kar tako presaditi. Toda tudi v Brusnicah mi je bilo zelo lepo. Tam sem dobil nov pogled na življenje ljudi v Evropi in na Madagaskarju. Ko primerjam oboje, vidim lepoto človeške duše tako na Madagaskarju kot v Sloveniji.«

Odločil sem se za vrnitev, pa tudi če tam takoj umrem! Tukaj se počutim doma.

Tone prizna, da je na otoku spet oživel. »V Sloveniji je človek preveč utesnjen. Preveč je verig okoli človeške duše. Ljudje imajo vsega preveč, pa vendar težko svobodno zadihajo. Malgaški človek pa nima toliko suženjskih verig, ki jih imamo v Evropi. Njegova duša je veliko bolj čista, čeprav je tudi zapletena in ima svoje zahteve,« je misijonar primerjal Slovence in Malgaše.

Pa zdravje, ga še pobaramo. »Vem, da nimam pred seboj še trideset let. Enkrat bom moral umreti. Toda duhovniki moramo včasih tudi svoje zdravje darovati za evangelij in za ljudi, h katerim smo poslani. Če moraš malo potrpeti, potrpiš. Bistveno je, da se lahko razdajaš. Ko se razdajaš, tudi če zdravje ni najboljše, čutiš, da polno živiš. In če čutiš, da polno živiš, je tudi kratko življenje lepo življenje,« poudari.

Sedmerica na otoku

Na Madagaskarju trenutno deluje sedem slovenskih misijonarjev: Jože Adamič, Stane Kerin, Janez Krmelj, Janez Mesec, Peter Opeka, Tone Kerin in sestra Marjeta Zanjkovič. Vsi z željo, da naredijo nekaj dobrega. Pri šolanju otrok Tonetu pomagajo tudi Slovenci v domovini.

»Moram posebej pohvaliti Gabrčane. Gabrje, slovenska Mala Moskva, kot jim pravijo! Tamkajšnji domačini mi šolajo 40 otrok. Vsa čast in velik hvala! Pomagajo tem otrokom, da bodo lahko prišli do izobrazbe in v življenju napredovali. To je izjemno dragoceno,« ne skriva hvaležnosti do svojih nekdanjih faranov, ki jim je pridigal v Sloveniji, zdaj pa mu pomagajo, kakor mu lahko. Pravi, da je Madagaskarju veliko mladih, ki bi postali duhovniki, letos so v Slovenijo poslali na šolanje že dva Malgaša.

Največjo skrb namenja šolanju otrok. FOTO: Osebni Arhiv
Največjo skrb namenja šolanju otrok. FOTO: Osebni Arhiv

»Slovencem pa sporočam: imejte se radi! Slovenci se premalo ljubijo med seboj. To me boli. Včasih imam občutek, da imajo ljudje raje psa ali mačko kot sočloveka. To je vendar narobe. Če se bodo Slovenci bolj ljubili, bo tudi duhovnih poklicev dovolj.« In pristavi: »Še tole zapišite: Tone Kerin je nor na Boga, nor na ljudi, pa rad dela in ima Slovenijo zapisano v srcu. Eno stvar pa morajo vsi vedeti, Slovenci in vsi ljudje: duhovnik ima samo dve domovini. Tam, kjer dela, in nebesa. Če delam v Sloveniji, je moja domovina Slovenija. Zdaj delam na Madagaskarju in tukaj je moj dom. Moja končna domovina pa so nebesa. Ampak jaz bom še malo počakal! Nikamor se mi ne mudi.«

Na pomlad spet pride v domovino – k zdravniku in na obisk v Brusnice, kjer bodo novembra umestili novega župnika, msgr. mag. Igorja Luzarja.

Na Madagaskarju moli in dela. FOTO: Osebni Arhiv
Na Madagaskarju moli in dela. FOTO: Osebni Arhiv

Z domačini gradijo novo cerkev. FOTO: Osebni Arhiv
Z domačini gradijo novo cerkev. FOTO: Osebni Arhiv

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Tone KerinmisijonarMadagaskarbrusnicezdravjecerkevšola
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