V Beli krajini ukradli za 50 tisočakov inštrumentov! Ne boste verjeli, kam so jih skrili

KOT BI UKRADLI DUŠO

Praznovanje 160-letnice delovanja Godbe Črnomelj je bilo zaradi tatov ogroženo. Iz varovanih prostorov so jih pobrali ...

Godec je srečen, ko gode. Ko vzamejo inštrument, mu ukradejo dušo. Pred dnevi pa so nepridipravi udarili po Godbi Črnomelj. Pred prazniki so imeli odmeven božični koncert, prve dni januarja so zadnjič zagodli, potem pa nič več! Prisilno so jih utišali ... Bali so se, da bo šlo prek meje »V tem tednu so nam vlomili v godbene prostore na Gričku v Črnomlju in nam ukradli kar nekaj za delovanje zelo pomembnih in dragih inštrumentov. Odtujeni so bili tuba znamke King, tenor, Jupiter pozavna, dve klaviaturi, klarinet in verjetno še kaj. Inventuro še delamo, da bomo točno vedeli, kaj vse manjka. ...