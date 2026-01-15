  • Delo d.o.o.
KOT BI UKRADLI DUŠO

V Beli krajini ukradli za 50 tisočakov inštrumentov! Ne boste verjeli, kam so jih skrili

Praznovanje 160-letnice delovanja Godbe Črnomelj je bilo zaradi tatov ogroženo. Iz varovanih prostorov so jih pobrali ...
V snegu v gozdu so jih tatovi skrili. FOTO: PU Novo mesto
V snegu v gozdu so jih tatovi skrili. FOTO: PU Novo mesto
Drago Perko
 15. 1. 2026 | 05:00
5:50
A+A-
Godec je srečen, ko gode. Ko vzamejo inštrument, mu ukradejo dušo. Pred dnevi pa so nepridipravi udarili po Godbi Črnomelj. Pred prazniki so imeli odmeven božični koncert, prve dni januarja so zadnjič zagodli, potem pa nič več! Prisilno so jih utišali ... Bali so se, da bo šlo prek meje »V tem tednu so nam vlomili v godbene prostore na Gričku v Črnomlju in nam ukradli kar nekaj za delovanje zelo pomembnih in dragih inštrumentov. Odtujeni so bili tuba znamke King, tenor, Jupiter pozavna, dve klaviaturi, klarinet in verjetno še kaj. Inventuro še delamo, da bomo točno vedeli, kaj vse manjka. ...

ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MATI NI ZNANA

Že tretji zapuščen novorojenček: DNK razkriva, da so sorojenci

Skrivnostni par je na javnih krajih zapustil že tri otroke, Primer že več let zaposluje policiste.
15. 1. 2026 | 08:20
08:15
Novice  |  Slovenija
ZAPUŠČENE ŽIVALI

Brez srca v Kranju: dva mlada psa zapustili kar v kartonski škatli ob cesti

Objave zavetišč vse pogosteje razkrivajo prakse, ki kljub zakonodaji ostajajo brez posledic.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 08:15
08:00
Premium
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.
Peter Zalokar15. 1. 2026 | 08:00
07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Nenapovedana odsotnost otroka v vrtcu: kazen tudi za »brezplačne« starše

Tako so se odločili v Občini Dobrova - Polhov Gradec, sledile naj bi še druge. Sprememba velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila.
Špela Kuralt15. 1. 2026 | 07:50
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Prvi koncerti Slakove glasbe v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči so navdušili.
Mojca Marot15. 1. 2026 | 07:30
07:23
Bulvar  |  Tuji trači
SRBSKA ESTRADA

Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

Začetek leta sta zaznamovala domnevni napad po nastopu na Jahorini in burno dogajanje v televizijskem studiu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 07:23

