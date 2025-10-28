V Beneški laguni je zadonela haloška pesem

Instrumentalno-vokalna skupina Halonga iz Cirkulan, ki deluje pod Kulturno-umetniško sekcijo Kluba Halonga, se je podala na glasbeno-potopisno avanturo v Italijo – v Benetke in Jesolo. Skupino so spremljali številni povabljeni gostje in prijatelji glasbe, ki so potovanje zaznamovali z dobro voljo, pesmijo in haloško energijo.

Halonga, staroslovanski izraz za Haloze, nosi s seboj duh domačih gričev, kar člani kluba izžarevajo tudi skozi svoje nastope. Z orglicami, harmonikami in drugimi glasbili preigravajo različne glasbene zvrsti – od ljudske do popularne glasbe. Na potovanju so se jim pridružile še Sestre Kopinske iz Cirkulan in Ljudski godci iz Vidma pri Ptuju, ki že več kot dve desetletji ohranjajo bogato tradicijo ljudske glasbe.

Potovanje se je začelo v zgodnjih jutranjih urah, ko je na avtobusu že vladalo veselo razpoloženje, za katero sta poskrbela predsednik Kluba Halonga Cirkulane Stane Golc in koordinatorica poti Tilčka Golc. Kljub dežju, ki je spremljal prve kilometre poti, dobre volje ni manjkalo.

Potovanje so zaznamovali z dobro voljo, pesmijo in haloško energijo.

Po krajšem postanku in okrepčilu so se v pristanišču Jesolo vkrcali na ladjo, kjer so se jim pridružili še gorenjski glasbeniki in skupina Migaj-Migaj iz Loške doline. Plovba do Benetk je minila ob petju in smehu, v mestu pa so se halongarji sprehodili po ozkih beneških uličicah ter občudovali trge, mostove in bogato ponudbo spominkov.

Na prireditvenem prostoru v Lidu di Jesolo je potekal kulturni festival Slovencev v Italiji, na katerem je sodelovalo 30 društev s približno 600 udeleženci. Zbrane so pozdravili predstavniki ministrstva za kulturo, Generalnega konzulata RS v Trstu in Agencije Belmondo, sledili sta italijanska in slovenska himna, nato so Sestre Kopinske in Ljudski godci s pesmijo in glasbo predstavili Haloze in razveselili Beneško laguno.

600 UDELEŽENCEV je bilo na festivalu Slovencev v Italiji

Po večerji v hotelu Trevi se je druženje nadaljevalo ob prijetnem klepetu in razmišljanju o življenju v Halozah, odseljevanju ljudi in zaraščanju domačih gričev. Skupina je razpravljala o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter vlogi društvenega delovanja. Izlet v Beneško laguno je bilo tako preplet glasbe, prijateljstva, domoljubja in ponosa na haloško kulturno bogastvo.

Izlet jih je še bolj povezal in spomnil na dragocene korenine. FOTO: Arhiv Klub Halonga Cirkulane