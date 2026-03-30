V Besnici vidra ribičem pojedla ves ribji zarod: »Ne bi verjel, če tega ne bi na kameri videl«

IZJEMNO INTELIGENTNA ŽIVAL

V Tržiču se je znova pokazalo, da je zelo pametna. Primer razkriva vse večji pritisk živali, ki resno ogrožajo slovensko ribištvo.

»Verjetno smo edini v Sloveniji, ki smo dobili odškodnino. Situacija z vidro je namreč izjemno težka! Gre za tako pametno žival, mi smo nastavljali pasti, a jih je preplezala. Ne bi verjel, če tega ne bi na kameri videl,« je prepovedal Janez Čadež, gospodar in čuvaj v Ribiški družini (RD) Tržič. Upokojeni poklicni vojak je v ribiški družini že 30. leto gospodar, budno pa bdi tudi nad ribogojnico v Besnici, kjer imajo avtohtone postrvi. In prav nad te postrvi se je spravila vidra. Janez Čadež je soočenje z vidro in pridobivanje odškodnine po nastali škodi predstavil tudi na Brdu pri Kranju, ...