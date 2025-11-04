V BiH potrdili primer tifusa: kako varni smo v Sloveniji? NIJZ razkriva podrobnosti

V Bosni in Hercegovini so potrdili primer tifusa – redke, a resne nalezljive bolezni, ki je bila pri nas pogosta še v času druge svetovne vojne. Zbolela je študentka iz Indije, kjer je tifus še vedno razširjen. Ker so novice o bolezni med prebivalci povzročile nekaj zaskrbljenosti, smo se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da pojasnijo, kakšno je tveganje za Slovenijo in kakšni so protokoli ob morebitnem pojavu bolezni pri nas.

Kako trenutno NIJZ ocenjuje tveganje za Slovenijo in kakšni so protokoli ob morebitnem pojavu bolezni pri nas?

Po do sedaj znanih podatkih gre v Bosni za importiran ali vnešen primer tifusa. Obolela študentka izvira iz Indije, kjer je okužba sorazmerno pogosta. Zdravstveni dom v Foči v Bosni, v sodelovanju z Inštitutom za javno zdravje in Medicinsko fakulteto, je izvedel javnozdravstvene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Študentka se zdravi z antibiotiki in je v izolaciji.

V Sloveniji je bil tifus relativno pogost med drugo svetovno vojno in tik po njej. V zadnjih desetletjih v Sloveniji zbolevajo le potniki, ki so se okužili v tujini v državah, kjer je tifus endemičen.

Kdaj smo imeli v Sloveniji nazadnje prijavljen primer tifusa in kdaj pred tem?

V Sloveniji smo nazadnje zabeležili primer tifusa lani. Običajno zabeležimo po en primer bolezni letno, ki je vnešen iz tujine. Po en primer letno smo tako imeli v obdobju od 2018 do 2024. Leta 2017 smo zabeležili štiri primere, leta 2016 nobenega in leta 2015 enega.

Pri kom ste jih odkrili?

V vseh primerih gre za potnike, ki so se okužili v državah, kjer je okužba pogosta.

Glede na porast selitev ljudi in popotnikov, posebej v regijah z manj razvito sanitarno infrastrukturo kakšno tveganje za vnos in širjenje tifusa ocenjujete za Slovenijo in katere ukrepe menite kot ključne za preprečevanje?

Slovenskim državljanom, ki potujejo v države, kjer je okužba pogosta oz. endemična, se svetuje, da upoštevajo osnovne higienske ukrepe. Ob večji verjetnosti izpostavljenosti okužbi se svetuje predhodno cepljenje proti tifusu v ambulantah za potnike.

V Sloveniji je verjetnost pojava tifusa zanemarljiva zaradi dobrih higienskih razmer in ustrezne sanitarno tehnične ureditve. Kot omenjeno, zbolevajo potniki, ki so se okužili v tujini. Sekundarnih primerov okužbe (npr. znotraj družin) ne beležimo.

Kje v svetu je danes najvišja pojavnost tifusa in katere države so zato za slovenske potnike najbolj tvegane?

Tifus je okužba s posebnim tipom bakterije salmonele. Gostitelj je samo človek, torej se ne širi na živali. V razvitem svetu tifusa praktično ni več.

Države oziroma območja, kjer je tifus še pogost, so: Indija, jugovzhodna Azija, podsaharska Afrika in deloma Južna Amerika.

Kako se zavarovati pred to boleznijo?

Z osnovnimi higienskimi ukrepi, uživanjem varne hrane in pijač ter cepljenjem.

Kakšne protokole se sprejme, če se pri osebi potrdi tifus?

Oseba se zdravi z antibiotiki in po potrebi drugimi zdravili. Testira se tudi družinske člane, če so se okužili. Oseba, ki ima tifus oziroma je klicenosec bakterije, začasno ne sme delati na delovnem mestu, kjer prihaja v stik z živili ipd.