  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KARANTENA

V BiH potrdili primer tifusa: kako varni smo v Sloveniji? NIJZ razkriva podrobnosti

V Sloveniji smo nazadnje zabeležili primer tifusa lani. Običajno se zabeleži po en primer bolezni letno, ki pa je vnešen iz tujine.
Fotografija je simbolična. FOTO: Manjurul Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Manjurul Getty Images/istockphoto
Nina Čakarić
 4. 11. 2025 | 17:20
3:46
A+A-

V Bosni in Hercegovini so potrdili primer tifusa – redke, a resne nalezljive bolezni, ki je bila pri nas pogosta še v času druge svetovne vojne. Zbolela je študentka iz Indije, kjer je tifus še vedno razširjen. Ker so novice o bolezni med prebivalci povzročile nekaj zaskrbljenosti, smo se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da pojasnijo, kakšno je tveganje za Slovenijo in kakšni so protokoli ob morebitnem pojavu bolezni pri nas.

Kako trenutno NIJZ ocenjuje tveganje za Slovenijo in kakšni so protokoli ob morebitnem pojavu bolezni pri nas?

Po do sedaj znanih podatkih gre v Bosni za importiran ali vnešen primer tifusa. Obolela študentka izvira iz Indije, kjer je okužba sorazmerno pogosta. Zdravstveni dom v Foči v Bosni, v sodelovanju z Inštitutom za javno zdravje in Medicinsko fakulteto, je izvedel javnozdravstvene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Študentka se zdravi z antibiotiki in je v izolaciji.

V Sloveniji je bil tifus relativno pogost med drugo svetovno vojno in tik po njej. V zadnjih desetletjih v Sloveniji zbolevajo le potniki, ki so se okužili v tujini v državah, kjer je tifus endemičen.

Kdaj smo imeli v Sloveniji nazadnje prijavljen primer tifusa in kdaj pred tem?

V Sloveniji smo nazadnje zabeležili primer tifusa lani. Običajno zabeležimo po en primer bolezni letno, ki je vnešen iz tujine. Po en primer letno smo tako imeli v obdobju od 2018 do 2024. Leta 2017 smo zabeležili štiri primere, leta 2016 nobenega in leta 2015 enega.

Pri kom ste jih odkrili?

V vseh primerih gre za potnike, ki so se okužili v državah, kjer je okužba pogosta.

FOTO: STA
FOTO: STA

Glede na porast selitev ljudi in popotnikov, posebej v regijah z manj razvito sanitarno infrastrukturo kakšno tveganje za vnos in širjenje tifusa ocenjujete za Slovenijo in katere ukrepe menite kot ključne za preprečevanje?

Slovenskim državljanom, ki potujejo v države, kjer je okužba pogosta oz. endemična, se svetuje, da upoštevajo osnovne higienske ukrepe. Ob večji verjetnosti izpostavljenosti okužbi se svetuje predhodno cepljenje proti tifusu v ambulantah za potnike.

V Sloveniji je verjetnost pojava tifusa zanemarljiva zaradi dobrih higienskih razmer in ustrezne sanitarno tehnične ureditve. Kot omenjeno, zbolevajo potniki, ki so se okužili v tujini. Sekundarnih primerov okužbe (npr. znotraj družin) ne beležimo.

Kje v svetu je danes najvišja pojavnost tifusa in katere države so zato za slovenske potnike najbolj tvegane?

Tifus je okužba s posebnim tipom bakterije salmonele. Gostitelj je samo človek, torej se ne širi na živali. V razvitem svetu tifusa praktično ni več.

Države oziroma območja, kjer je tifus še pogost, so: Indija, jugovzhodna Azija, podsaharska Afrika in deloma Južna Amerika.

Kako se zavarovati pred to boleznijo?

Z osnovnimi higienskimi ukrepi, uživanjem varne hrane in pijač ter cepljenjem.

Kakšne protokole se sprejme, če se pri osebi potrdi tifus?

Oseba se zdravi z antibiotiki in po potrebi drugimi zdravili. Testira se tudi družinske člane, če so se okužili. Oseba, ki ima tifus oziroma je klicenosec bakterije, začasno ne sme delati na delovnem mestu, kjer prihaja v stik z živili ipd.

Več iz teme

NIJZzdravjeSlovenijatifus
ZADNJE NOVICE
17:20
Novice  |  Slovenija
KARANTENA

V BiH potrdili primer tifusa: kako varni smo v Sloveniji? NIJZ razkriva podrobnosti

V Sloveniji smo nazadnje zabeležili primer tifusa lani. Običajno se zabeleži po en primer bolezni letno, ki pa je vnešen iz tujine.
Nina Čakarić4. 11. 2025 | 17:20
17:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI ROMIH

Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih.
4. 11. 2025 | 17:04
17:01
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl legendarni vratar Crvene zvezde, ubranil je enajstmetrovko na tekmi lige prvakov

Dragan Simeunović rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981.
4. 11. 2025 | 17:01
17:00
Bulvar  |  Suzy
USKLAJENI

Mavrični Čuki: ne bojijo se barv (Suzy)

Tako pisane skupine pa že dolgo ne.
4. 11. 2025 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Tuji trači
VROČICA NA SPLETU

Nova Miss Universe za Srbijo je Mongolka, internet gori, poglejte vroče fotografije (VIDEO in FOTO)

Drama v svetu lepote, Srbijo naj bi zastopala tuja manekenka.
4. 11. 2025 | 16:52
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Šmarski policisti so našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.
4. 11. 2025 | 16:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki