V bližini Slovenije odkrili tujerodno muho, ki lahko povzroči popolno uničenje

Na območju italijanske dežele Furlanije - Julijske krajine so našli orientalsko plodovo muho, ki se uvršča na evropski seznam prioritetnih karantenskih škodljivih organizmov, so sporočili z uprave za varno hrano. Ta bo spomladi povečala število pasti v bližini meje z Italijo in izvajala dodatne vizualne preglede območja.

Do konca oktobra so na širšem območju dežele Furlanije - Julijske krajine opazili večje število osebkov v postavljenih pasteh. Sloveniji najbližja najdba je bila na območju Doberdoba, približno tri kilometre od slovenske meje. Italijanska fitosanitarna služba razmejenega območja zaenkrat ni vzpostavila, saj ocenjuje, da se orientalska plodova muha na tem območju ne more ustaliti, so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kot so dodali, v Sloveniji v okviru letnih programov preiskav spremljajo morebitno navzočnost te vrste od leta 2016 in je doslej še niso potrdili. Ker je v EU ta škodljivec uvrščen na seznam prioritetnih karantenskih škodljivih organizmov, je treba v primeru najdbe izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje njegovega širjenja.

Orientalska plodova muha (Bactrocera dorsalis) je karantenski škodljivec, ki napada številne vrste sadja in zelenjave ter lahko povzroči popolno uničenje plodov. Izvira iz Azije. Odrasli osebki se širijo z letenjem. Gre za muho, ki je opazno večja od navadne hišne muhe. Barva muhe je spremenljiva, vendar ima na prsnem košu izrazite rumene in temno rjave do črne črte ali oznake. Na trebuhu ima dve vodoravni črti in vzdolžno srednjo črto, ki tvori vzorec v obliki črke T.