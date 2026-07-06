V bohinjskem trikotniku ušel smrti

IZGUBLJENI MLADENIČ

Mladenič šele po dveh dneh tavanja poklical na pomoč. Slepo zaupanje navigaciji je lahko smrtno nevarno.

Gorniška sezona se je šele dobro začela, bohinjski gorski reševalci pa imajo že intervencijo za intervencijo kot včasih na vrhuncu poletja. Večinoma sploh ne gre za klasične gorske nesreče, ampak za izgubljene turiste, ki sledijo cestni navigaciji in zato zaidejo v težave. Ta konec tedna so tako pomagali mlademu in očitno neizkušenemu turistu z Danske, ki je kar dva dni izgubljen taval po neprehodnem terenu pod žičnico na Vogel. Preden je poklical na pomoč gorske reševalce, je vmes celo prespal. Odlašal s klicem, da jih ne bi vznemirjal Potem ko se je prvi dan izgubil in do večera iskal izhod ...