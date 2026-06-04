V Bohinju se je zapletlo tik pred temo: mlada Danca so reševali okoli Ražnove Suhe

Sezona gorskih reševanj se je iz zimskih intervencij prevesila v še zahtevnejše in vse pogostejše poletno reševanje. Gorski reševalci iz Bohinja imajo za seboj novo intervencijo v gorah. Tokrat sta pomoč potrebovala dva mlada Danca, ki sta se znašla v zahtevnem, divjem svetu okoli Ražnove Suhe, kjer rušje lahko pohodnika ujame v pravi labirint.

»Nekateri imamo namreč še živ spomin na lomastenje in iskanje prehodov v labirintu, ki ga ustvari dva in več metrov visoko rušje, pa čeprav je od tega nočnega reševanja minilo že kakšnih sedem let. Tam okrog Ražnove Suhe je svet divji, nekoč negovane in dobro obstoječe stezice pa so se z leti sramežljivo skrile in obstale samo še v spominu tistih, ki so jih takrat smelo uporabljali,« so zapisali in dodali, da sta se na tej poti zdaj znašla dva mlada pohodnika.

Po navedbah GRS Bohinj sta se »v želji po, kdo ve čem,« odločila spoznati ta del bohinjskega sveta. A tik pred nočjo in prihodom fronte se je zapletlo. »Tik pred nočjo in prihodom fronte, ki nam trenutno zaliva vlage še kako potrebno zemljo, je bil njun položaj takšen, da pametnega izhoda ni bilo na vidiku. Poklicala sta 112, vse ostalo pa smo uredili mi,« so zapisali reševalci.

FOTO: GRS Bohinj

Zamudili večerjo, a se domov vrnili pravočasno za mir

Akcija se je končala srečno. Reševalci so jo pospremili tudi s kančkom življenjske modrosti. »Zamudili smo večerjo, vseeno pa smo kakšno urico pred spanjem še ujeli z domačimi, tako da smo hkrati poskrbeli za poletni stas in ‘mir’ doma. Nekaj je, kajne?« so dodali.

A za hudomušnim zapisom se skriva resno opozorilo. Sezona reševanj se je iz zimskih razmer prevesila v poletni čas, ko se v gore poda še več ljudi. Med njimi so tudi takšni, ki podcenijo teren, vreme, čas in lastne zmožnosti.

»Sezona gre notri s takim tempom, kot še nikoli do sedaj. Pamet tja, kamor sodi, in srečno!« so sporočili iz GRS Bohinj.

Pod objavo zahvale, občudovanje in tudi vprašanja o stroških

Pod zapisom se je zvrstilo veliko odzivov. Mnogi so se reševalcem zahvalili in jim izrazili spoštovanje. Ob tem pa so se odprla tudi vprašanja odgovornosti in plačila reševanja: »A sta mlada Danca dobila kako položnico za spomin? Tako z grbom Slovenije?«, »Fantje, vi ste opravili dobro delo, vendar, kdo bo vse to reševanje plačal?« Tudi drugi so menili, da bi morali nepremišljeni pohodniki nositi vsaj del stroškov. »Noro, to bi morali plačati vsaj delno pohodniki sami.«