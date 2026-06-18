V boj proti Jankoviću poleg Repića tudi Rosvita Pesek?

Novembra bomo državljani in državljanke Slovenije izbirali ljudi, ki bodo naslednja štiri leta vodili in usmerjali naše lokalno okolje, torej župane in županje. Natančen datum volitev še ni uradno znan, tradicionalno lokalne volitve sicer potekajo tretjo nedeljo v novembru, prav tako uradno še niso znana imena tistih, ki se bodo za mesto župana potegovali. Da se bo ponovno podal v boj za županski stolček, je v začetku maja potrdil aktualni župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, prav tako je kandidaturo že napovedal predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović. Že pred enim letom je enako storil mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in pri odločitvi še vedno vztraja. Primc je za ljubljanskega župana sicer kandidiral že pred štirimi leti, ko mu je svoj glas namenilo slabih sedem odstotkov volivk in volivcev, s čimer je končal na tretjem mestu.

Pred dnevi je nato odjeknila novica, da bo za mesto ljubljanskega župana kandidiral še priljubljeni spletni vplivnež Aleksandar Repić, ki se je v politiko bolj aktivno začel vključevati pred letošnjimi državnozborskimi volitvami. Prejšnji teden je Repić na družbenem omrežju sledilce spraševal, ali bi ga podprli pri morebitni kandidaturi za župana Ljubljane in nato objavil rezultate glasovanja - 89 odstotkov vprašanih je dejalo, da bi ga podprli, le 11 odstotkov pa ga ne bi. »Županske volitve 2026 prihajam,« je nato objavil Repić.

Drugi morebitni kandidati pa za zdaj še ostajajo skrivnostni, čeprav v medijih govorice o tem, koga bi lahko položaj zanimal, krožijo že nekaj časa. Da bi kandidirala proti Jankoviću, naj bi poskušali prepričati novinarko in voditeljico Rosvito Pesek, a je po podatkih portala Info360 ponudbo, da bi se podala v boj za županski stolček, zavrnila. Prav tako se v medijih kot možnega kandidata za ljubljanskega župana omenja nekdanji predsednik slovenske vlade Anton Rop, ki informacije prav tako še ni ne potrdil niti zanikal. Enako nekdanja predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič, ki je sicer po zadnjih državnozborskih volitvah dejala, da se namerava iz politike umakniti. Glede na visoko podporo, ki jo v Ljubljani uživa stranka Levica, naj bi o kandidaturi za župana razmišljala tudi sokoordinatorja stranke Luka Mesec in Asta Vrečko, na oba smo naslovili prošnjo za komentar. Levica tako sporoča: »V Levici se na lokalne volitve intenzivno pripravljamo. Ljubljana potrebuje temeljit razmislek o svojem prihodnjem razvoju in spremembo politik, ki po več kot dveh desetletjih istega vodenja ne odgovarjajo več na potrebe mesta in njegovih prebivalcev. Odločitve glede kandidature za župana oziroma županjo Ljubljane bomo v stranki sprejeli v prihodnjih mesecih.«