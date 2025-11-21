  • Delo d.o.o.
DRAGINJA

V boju proti skrčflaciji Avstrijci pripravili posebni zakon. Kaj pa Slovenija?

Gre za pojav, ko proizvajalci prikrito dvigujejo ceno izdelkom.
Natančno si oglejte podatke na embalaži izdelkov. Tudi živil, ki jih redno kupujete. FOTO: Leon Vidic
Natančno si oglejte podatke na embalaži izdelkov. Tudi živil, ki jih redno kupujete. FOTO: Leon Vidic
Aleksander Brudar
 21. 11. 2025 | 09:35
4:12
A+A-

Ljubljana • Naši severni sosedi so se odločili, da se bodo proti skrčflaciji borili s posebnim zakonom. Gre za pojav, pojasnjujejo na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), ko proizvajalci prikrito dvigujejo ceno izdelkom tako, da zmanjšajo njihovo količino. »Eden bolj znanih in odmevnih primerov, ki je leta 2016 razburil svetovno javnost, je bilo skrčenje čokolade toblerone. Proizvajalec znamenite sladkarije je takrat zmanjšal njeno maso tako, da je povečal razmik med čokoladnimi trikotniki,« poudarijo na ZPS.

Leta 2016 je kupce razburilo skrčenje čokolade toblerone.

Avstrijska vlada je že pripravila zakon, po katerem bodo morali trgovci na drobno takšne izdelke posebej označevati. Oziroma bi morali 60 dni navajati, za koliko se je ob enaki ceni izdelka zmanjšala vsebina embalaže. Minister za gospodarstvo Wolfgang Hattmannsdorfer je po poročanju avstrijskega ORF povedal, da bo morala biti oznaka pritrjena na izdelek, polico ali v neposredni bližini.

Nad tovrstnim »zakonom proti zavajajoči embalaži«, kot ga je označil, pa avstrijski trgovci niso prav nič navdušeni. Prepričani so, da se zaradi tega ne bodo znižale cene izdelkov, temveč se bodo še dodatno povišali stroški zaradi več birokracije in povečanja števila zaposlenih. Menijo tudi, da bodo zdaj spet trgovci kaznovani za nekaj, česar sploh niso povzročili. Oziroma da so za to odgovorni proizvajalci. Ali se bo zoper skrčflacijo na podoben način borila tudi naša država?

Preverjajte ceno na enoto

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport pravijo, da ne, saj da tako Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) kot tudi Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga že zdaj vsebuje določbe o označevanju blaga in cenah blaga, iz katerih lahko potrošniki na enostaven način razberejo tako cene kot tudi količine pri posameznem blagu ter ceno za enoto blaga.

So za skrčflacijo res krivi le trgovci? FOTO: Drazen Zigic/getty Images
So za skrčflacijo res krivi le trgovci? FOTO: Drazen Zigic/getty Images
»Podjetja morajo skladno z ZVPot-1 in pravilnikom namreč že zdaj na blagu, ki ga ponujajo potrošnikom, vidno označiti ceno in vse ključne informacije o značilnostih blaga, kot na primer podatek o količini vsebine oziroma teži, o načinu označevanja cen ter objavi znižanja cene blaga. Informacije o teži in ceni morajo biti potrošnikom zagotovljene na prodajnem mestu na jasen in razumljiv način. Ob vsaki spremembi teže in cene blaga morajo podjetja novo ceno in težo jasno označiti,« pojasnjujejo na ministrstvu. In tudi, da zakon že zdaj posebej prepoveduje zavajajočo embalažo blaga in določa, da mora biti ta primerna obliki in teži.

»To pomeni, da podjetja ob zamenjavi teže blaga ne smejo tega ponujati v embalaži, ki bi zavajala potrošnike, da kupujejo večjo težo, kot jo bodo dejansko kupili. Sume zavajajočih in nepoštenih praks v prehranski verigi že zdaj obravnava tudi Zakon o kmetijstvu, nadzor nad tem poglavjem zakona je v pristojnosti Javne Agencije RS za varstvo konkurence in Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano,« poudarijo.

V Avstriji se bodo proti skrčflaciji borili z zakonom.

Naša zakonodaja je glede tega že zdaj stroga.

Zavajajoča embalaža blaga je prepovedana.

V zvezi z bojem zoper skrčflacijo so v ZPS potrošnikom že v začetku lanskega leta, ko so razkrili nove primere izdelkov na slovenskih policah trgovin, ki so se »skrčili«, kupcem svetovali, naj pri nakupih »ne bodo na avtopilotu«, ampak naj nakupujejo preudarno in premišljeno. Pri živilih, ki jih redno kupujejo, naj občasno preverijo njihovo ceno za enoto, velikost pakiranja in sestavo. Če opazijo, da je proizvajalec zmanjšal količino izdelka oziroma spremenil njegovo sestavo ter kakovost, porabnikom svetujejo, naj na trgu poiščejo alternativo. S tem bodo namreč, kot pravijo na zvezi, podprli tiste, ki se k takšnim praksam ne zatekajo. 

