V brivnici zavrnili žensko, kljub temu da je hotela oblikovanje moške frizure, Zagovornik: »To je diskriminacija«

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila ženska, ki se je hotela v brivnici naročiti na oblikovanje moške frizure, a so jo zavrnili, ker je ženska. To pa naj bi bil po njenih besedah tudi edini razlog, kar se ji je zdelo vse prej kot pošteno, ne nazadnje je želela moško frizuro, ne barvanja, kodranja, striženja dolgih las in drugih storitev, ki jih sicer nudijo frizerji ljudem vseh starosti in obeh spolov.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali bi bilo možno takšno zavrnitev obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije po 13. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki določa, da je »neenako obravnavanje na podlagi spola pri ponujanju storitev dopustno, če jih ponudnik nudi izključno, ali predvsem osebam enega spola«. »Mora pa ponudnik pri tem zasledovati tudi legitimen cilj in uporabiti ustrezna, potrebna in sorazmerna sredstva za dosego tega cilja. Za potrditev izjeme od prepovedi diskriminacije morajo biti izpolnjeni vsi ti pogoji, sicer je ravnanje diskriminatorno,« so pojasnili v uradu Zagovornika načela enakosti.

So ženski lasje drugačni?

Iz brivnice so zagovorniku pojasnili, da so stranko zavrnili zato, ker so specializirani za urejanje brade in brkov ter striženje in nego moških las. Niso pa utemeljili, zakaj zaposleni, ki znajo oblikovati frizuro moškemu, enake frizure ne bi znali oblikovati tudi ženski. Dodali so še, da v brivnici niso usposobljeni za urejanje ženskih las ter da za striženje ženskih tipov las nimajo primernih izdelkov in orodij, niso pa utemeljili, zakaj z orodji, s katerimi oblikujejo moške frizure, ne bi mogli prav takšne frizure narediti ženski, je pojasnila brivnice strnil Zagovornik in dodal, da so pojasnili tudi, da želijo s specializacijo doseči najvišjo kakovost storitev in zadovoljstvo strank. »Niso pa utemeljili, zakaj bi bila ta manjša, če bi v salonu strigli tudi ženske, ki si želijo storitve, ki naj bi jo prav v brivnici znali opraviti bolje kot v običajnih frizerskih salonih,« so še dodali v kabinetu Zagovornika.

»Zagovornik je tako ugotovil, da je brivnica s specializacijo sicer zasledovala legitimna cilja, da strankam nudi kakovostno storitev in da so stranke zadovoljne. Ugotovil pa je tudi, da zavračanje striženja žensk v brivnici le zato, ker so ženske, ni ustrezno sredstvo za dosego teh ciljev in da torej zavrnitve ni mogoče obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije. Zato je ugotovil, da so v brivnici stranko zavrnili neupravičeno in jo diskriminirali na podlagi njenega spola,« je zaključil Zagovornik načela enakosti.

