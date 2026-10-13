  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SADNI SPOMINI

V času intenzifikacije kmetijstva opomnik na ohranjanje sadjarskih tradicij: sadno drevo je povezovalec družinskih zgodb (FOTO)

Razstava odpira vpogled v sadjarstvo kot nesnovno kulturno dediščino.
Prevažanje hrušk s kolesom, Slavče v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM

Prevažanje hrušk s kolesom, Slavče v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM

Lupljenje sliv v Biljani v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM

Lupljenje sliv v Biljani v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM

Hruška pituralka, Kozana, 2020 FOTO: Gregor Božič

Hruška pituralka, Kozana, 2020 FOTO: Gregor Božič

Prevažanje hrušk s kolesom, Slavče v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM
Lupljenje sliv v Biljani v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM
Hruška pituralka, Kozana, 2020 FOTO: Gregor Božič
Primož Hieng
 13. 10. 2026 | 09:10
3:02
A+A-

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) je od 6. oktobra 2026 na ogled nova občasna razstava Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov. Razstava, ki odpira vpogled v sadjarstvo kot nesnovno kulturno dediščino, se prepleta med zgodovinskimi predmeti, kulturno krajino in spomini ljudi, bo na ogled do 14. februarja 2027.

Pripoveduje o ljudeh, ki so drevesa sadili, jih cepili, obrezovali in obirali. Pripoveduje zgodbo o starih sortah, ki so se prenašale iz roda v rod, ter o delu, ki je povezovalo družine, sosede in vaške skupnosti. Razstava Barbare Sosič in Mihe Špička, oba sta sodelavca muzeja, na ustvarjalen način spaja bogato etnografsko gradivo iz zbirk SEM z dokumentarno-umetniškimi fotografijami režiserja, fotografa ter prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2026 Gregorja Božiča iz serije Sadeži, kot jih sanjajo sadjarji v zimskem času. Razstavo je oblikovala Maja Kocjan.

Lupljenje sliv v Biljani v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM
Lupljenje sliv v Biljani v Goriških brdih, 1953 FOTO: Boris Orel, hrani SEM

Na ogled je premišljen preplet predmetov, zgodovinskih fotografij in risb s sadjarskimi prizori in orodji iz zbirk SEM, katerih, denimo, obrabljeni ročaji ter zbrušena rezila pričajo o desetletjih skrbnega sadjarskega dela. Ob njih zaživijo sodobne poetične fotografije zimskih sadovnjakov, plodov, krajine in skrbnikov dreves, ki jih je Gregor Božič posnel v Sloveniji, Belgiji, Franciji in Italiji.

Vsak sadovnjak hrani spomine, pravijo v muzeju: »Razstava sadnega drevesa ne prikazuje le kot vira hrane ali zaslužka, temveč tudi kot povezovalca družinskih zgodb in skupnosti. Sajenje je mnogokje spremljalo ključne življenjske prelomnice, stara drevesa pa ostajajo živi pričevalci generacij, ki so z njimi živele in zanje skrbele. V času intenzifikacije kmetijstva nas razstava opominja na pomen ohranjanja sadjarskih tradicij, ki izginjajo.« Celoletna opravila – od spomladanske rezi do zimske zaščite debel – so narekovala ritem življenja in povezovala ljudi. Razstava nas tako nagovarja k razmisleku, ali bomo sadovnjake, ki so nam jih zapustili naši predniki, ohranjali, ali bodo spomin nanje hranili le še muzeji.

Hruška pituralka, Kozana, 2020 FOTO: Gregor Božič
Hruška pituralka, Kozana, 2020 FOTO: Gregor Božič

Vsebinski vidik razstave dopolnjuje izjemno delo Gregorja Božiča (rojenega leta 1984 v Novi Gorici), filmskega režiserja, direktorja fotografije in umetnika. Poleg filmskega ustvarjanja že vrsto let raziskuje stare sorte sadja, ki so zaradi gospodarske nedonosnosti in sprememb v kmetijstvu skoraj izginile iz pridelave.

Potoval je pozimi, ko sadna drevesa počivajo, ter fotografiral drevesa, sadje, kraje in ljudi, ki zanje skrbijo. Pri tem ga ni zanimalo zgolj sadje kot naravni objekt, temveč predvsem odnos med človekom, drevesom in krajem ter znanje, ki se prenaša skozi generacije.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

razstavamuzejSlovenski etnografski muzejsadovnjaksadno drevjeSadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O ALKOHOLU

Po 30. letu je čas za premislek o alkoholu. Povezan je z večjim tveganjem za raka dojk

Kozarec vina po napornem dnevu, pivo ob koncu tedna ali pijača na družabnem srečanju so za marsikoga običajen del življenja.
Miroslav Cvjetičanin13. 10. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Nevarna razvada slovenskih voznikov: skoraj tretjina je poročala o telefoniranju z napravo v roki

Velika večina priznava, da za volanom ni povsem zbrana.
13. 10. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
KONCERT

Razigrana Suzana Kozel: za nekaj ur spet najstnica (Suzy)

Hvaležna je, da je skupino videla od blizu, saj so bile s sodelavkami tik pod odrom.
13. 10. 2026 | 10:25
10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kaj se zgodi, ko podjetju odpove edina internetna povezava?

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 10:19
10:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Traktor povozil občana, njegovo življenje visi na nitki

Huda nesreča pri delu se je zgodila včeraj malo po 17. uri.
13. 10. 2026 | 10:06
10:05
Bulvar  |  Glasba in film
INTERVJU

Alenka Godec: Biti zvesta sama sebi in nič delati na silo je kar prava pot

Alenka Godec o novi preobleki pesmi Brez besed, moči zimzelenih popevk in tem, zakaj so se ji najlepše stvari v življenju zgodile nepričakovano.
13. 10. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kaj se zgodi, ko podjetju odpove edina internetna povezava?

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Si pri prehladih lahko pomagamo z matičnim mlečkom?

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

Pomanjkanje denarja ni edina ovira

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

Kdo v resnici upravlja slovenska podjetja?

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 12:41
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Ali tudi slovenski izdelki lahko padejo na preizkusu?

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Kako je videti sodobni luksuz? 2000 let termalne tradicije tik za mejo

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki