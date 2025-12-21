V celjskem Cineplexxu gasilske vezi prikazali v filmu

V celjskem Cineplexxu so se številni gasilci udeležili premiere dokumentarnega filma Golovec 75 – znak treh generacij, ki je nastal na pobudo Poklicne gasilske enote Celje. Ta je letos zaznamovala visok jubilej, 70-letnico delovanja, ideja za to, da bi posneli film, pa se je iz prvotno skromne ideje skozi več kot leto dni razvila v 45-minutni dokumentarec, ki prinaša poglobljen in realen vpogled v gasilski poklic ter vrednote, ki ga opredeljujejo. Film govori o pomoči sočloveku, srčnosti, pogumu in pripadnosti ter vrednotah, ki jih imajo gasilci, a so v sodobnem svetu pogosto spregledane. Gasilci pa jih živijo vsak dan. »Posebnost filma je pristno prikazana povezanost treh generacij gasilcev ter sodelovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev, od dne, ko otroci občudujejo gasilski poklic do prenosa znanja in izkušenj med veterani in najmlajšimi,« pove Alen Pavšar, ki se je podpisal pod režijo, medtem ko je dokumentarec posnela ekipa Novisuals pod taktirko Igorja Pečolerja.

A film presega praznovanje visoke obletnice, saj je trajen zapis življenjskega kroga gasilca in njegove močne vezi z lokalno skupnostjo. Snemanje je trajalo več kot leto dni, pri projektu je sodelovalo veliko gasilcev. Tokrat je bil film Golovec 75 – znak treh generacij v Celju na ogled premierno, že prihodnje leto bo na ogled tudi širši javnosti.

Namestnik in poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko in Klemen Kotnik, snemalec Igor Pečoler in režiser filma Alen Pavšar