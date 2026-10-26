Jan in Gašper v smeteh našla 2000 evrov! »Denar sva preštela, potem pa se je začel lov za gospodom.«

DOBRI DUŠI

Iz celjskega Simbia prihaja nevsakdanja zgodba o poštenosti zaposlenih. Jan in Gašper sta gotovino odkrila v škatlici z zdravili in jo vrnila lastniku.

Ni dneva, da na straneh črne kronike ne bi poročali o nepridipravih, ki nam grenijo vsakdan in ljudem odtujijo težko prislužen denar in dragocene predmete, za katerimi se pogosto izgubijo vse sledi. Iz celjskega Simbia, družbe za ravnanje z odpadki, pa prihaja novica, ki se bere skoraj kot pravljica. Takšna s srečnim koncem. Izvedeli smo, in to nam je potrdila tudi Helena Kojnik, predstavnica Simbia za odnose z javnostmi, da sta dva njihova zaposlena med akcijo zbiranja nevarnih odpadkov med zdravili našla večjo vsoto gotovine. Denar sta našla Jan Peternel in Gašper Mansuti. Kot nam je ...