Nekdanja drevesnica v Medlogu pri Celju je dobila novo podobo in nove vsebine. Mestna občina Celje je v okviru projekta Zelena cona – Drevesni park uredila sprehajalne poti, večje otroško igrišče, 20 urbanih vrtov, ki bodo na voljo za najem, ter površine za druženje in počitek. Naložba, vredna 818.000 evrov, je bila izvedena s pomočjo evropskih sredstev. »V okviru tega projekta smo na tem območju uredili sprehajalne poti, igrišče, površine za druženje in počitek ter urbane vrtove. Prostor z bogato vrtnarsko tradicijo pa bo namenjen druženju, preživljanju časa v naravi in povezovanju. Območje je zasnovano z mislijo na skupnost, sprehode, otroško igro, delo na vrtu, srečanja s sosedi, druženje s prijatelji, počitek v naravi,« so povedali na celjski mestni občini. Gre za investicijo, ki je postala v naših urbanih središčih silno redka. Današnji investitorji le redko pomislijo na parkovne površine.

Pobuda prebivalcev

Pri urejanju drevesnega parka v Medlogu so veliko pozornosti namenili ohranjanju obstoječe vegetacije in sonaravnim rešitvam. Z novimi zasaditvami dreves in grmovnic park ohranja svoj zeleni značaj, prispeva k biotski raznovrstnosti in izboljšanju mikroklime, poleti pa bo blažil vročino.

818.000 EVROV je vrednost projekta.

Nova ureditev obenem dopolnjuje mrežo zelenih površin ob Savinji in krepi njihovo povezanost z mestom. »Začetek zgodbe Drevesnega parka sega že v leto 2012, ko je civilna iniciativa opozorila na vrednost drevesnega sestoja na območju nekdanje drevesnice in predlagala njegovo ohranitev. Pobudniki so si želeli prostor, ki bi poleg naravnih značilnosti ohranil tudi možnosti za vrtnarjenje, druženje in učenje v naravi, zato smo pred tremi leti pričeli pripravljati načrte za ureditev tega območja in v proces vključili tako prebivalce kot druge uporabnike tega prostora. Na participativnih delavnicah v letih 2023 in 2024 so prispevali predloge, ki so bili pomembno izhodišče za zasnovo novih vsebin. Čeprav so protipoplavne ureditve v vmesnem času spremenile del prvotnega območja, se je del gozda ohranil in ostaja še naprej pomemben del širšega Drevesnega parka,« poudarja stari novi celjski župan Matija Kovač.

Pri načrtih za ureditev tega območja in v proces smo vključili tako prebivalce kot druge uporabnike tega prostora.

Posebnost igrišča je veliko igralo v obliki čaplje, ki predstavlja enega najbolj prepoznavnih elementov nove ureditve in gre menda, kot pravijo, celo za največje igralo v Sloveniji. Občanom bodo 20 vrtov ponudili v najem že januarja, in sicer za pridelavo vrtnin in zelišč, spodbujanje samooskrbe ter povezovanje med prebivalci. Ob vrtovih bo na voljo tudi ognjišče, ob katerem se bodo lahko uporabniki družili na piknikih. Predvsem pa bodo na tem območju ohranili spomin na predhodno vrtnarsko tradicijo območja, ki je bilo že pred tem namenjeno vzgoji dreves in drugih rastlin, danes pa ta prostor ostaja zelena oaza Medloga.

Predstavnica pobudnikov iniciative za ohranitev dreves in prejemnica srebrnega celjskega grba Irena Ašič je na odprtju prebrala odlomek iz pesnitve Andreja Ivanuše Vilin dar. FOTO: David Valant

Prebivalci Celja so lahko ponosni, da jim je na območju Medloga uspelo ohraniti zeleno oazo. FOTO: David Valant