Parkirišče spremenili v modro cono in je napol prazno (FOTO)

Največje parkirišče v mestnem središču, tisto za spodnjim gradom, je že tri mesece modra cona. Od takrat je dobrih 200 parkirnih prostorov med tednom večinoma praznih, v nasprotju z bližnjim zasebnim parkiriščem za stavbo Maksimiljan, kjer je lastnik poleti uredil zapornice, parkirišče pa je plačljivo 24 ur na dan. A ta ponuja tudi mesečne dovolilnice, ki jih v modri coni ni in so pomembne zlasti za zaposlene v mestu. Ali bodo režim parkiranja prilagodili, se bodo na celjski občini odločili po analizi.

Celjska občina se je za modro cono na največjem parkirišču v središču mesta odločila po analizi, ki je zajemala en delovni dan, in sicer sredo, 22. januarja. Ta je pokazala, da v mesto vsak dan pride okoli 600 zaposlenih in zasede vsa parkirišča, kar pomeni, da zmanjka prostora za obiskovalce.

Parkirišče za spodnjim gradom v Celju je že tri mesece v modri coni in namenjeno kratkotrajnemu parkiranju.

Tako so parkirišče spremenili v modro cono, kjer je omogočeno kratkotrajno parkiranje. Skoraj sočasno, kot je občina spremenila parkirišče v modro cono, je podjetje FT Logistične storitve, ki je lastnik makadamskega parkirišča za stavbo Maksimiljan, kjer je še okoli 200 parkirnih prostorov, postavilo zapornice in začelo zaračunavati parkirnino 24 ur na dan, vse dni v tednu. Parkirišče je ob delavnikih nabito polno, ker veliko zaposlenih v mestnem središču zdaj parkira tam, zvečer in ob koncih tedna, ko je v modri coni parkiranje brezplačno, pa je tako rekoč prazno.

Na vprašanji, ali je smiselno, da je tako velika površina v mestnem središču prazna in ali je bila morda januarska analiza napačna, so z mestne občine odgovorili, da je bil glavni namen sprememb »zagotoviti več možnosti za kratkotrajno parkiranje v središču mesta – za obiskovalce lokalov, restavracij, obrtnikov, občine, upravne enote in drugih subjektov, ki delujejo v mestnem jedru. Ta cilj je po naših opažanjih dosežen. Stanje zasedenosti parkirišč sodelavci redno spremljajo, saj si želimo, da bi bil sistem čim bolj učinkovit in prilagojen dejanskim potrebam. Po prehodnem obdobju bomo podatke analizirali in po potrebi ustrezno prilagodili režim parkiranja«.

Novosti

Parkirišče pri nekdanjem Rakuševem mlinu, ki so ga uredili, da bi pridobili dodatne parkirne prostore, je tudi napol prazno. Tam je na voljo 200 parkirnih prostorov, mesečna parkirnina je 25 evrov, a po podatkih občine je bilo septembra tam v povprečju parkiranih deset vozil, konec oktobra pa v povprečju 22. »Na zasedenost parkirišča nedvomno vpliva tudi širitev parkirišča Tkanina pri Zgodovinskem arhivu Celje, kjer je cena parkiranja prav tako 25 evrov na mesec. Tam smo namreč zagotovili še 45 parkirnih prostorov,« so odgovorili z občine. Parkirišče Tkanina je precej bližje mestnemu središču, od Rakuševega mlina je sprehod.

Na tem zasebnem parkirišču za stavbo Maksimiljan lahko zaposleni v mestu parkirajo po ves dan.

V naslednjih dneh bodo začeli urejati tudi Malgajevo ulico, ki se nadaljuje v ulico Na Otoku. Vzpostavili bodo enosmerni promet, s tem pa zagotovili še 44 parkirnih prostorov za dolgotrajno parkiranje. Skupno je po podatkih celjske občine v mestu na voljo okoli 3800 parkirnih prostorov za dolgotrajno parkiranje, v to številko so vključena tudi tista v garažnih hišah in 400 zakupljenih.

Od septembra je manj parkirnih prostorov tudi na Gosposki, po kateri po novem vozi celebus mimo glasbene šole in stolnice. Progo v povprečju uporablja do deset potnikov, so pojasnili na občini. Mnogi se na Gosposki ulici razburjajo zaradi dreves v velikih plastičnih koritih. Na občini so pojasnili, da so tam parkirne prostore odstranili, ker je bilo območje preozko za varen dostop interventnih vozil. »Zato smo prostor fizično zamejili z zasaditvenimi koriti, s katerimi smo hkrati hoteli ulici dodati nekaj zelenja in prijetnejši videz. Gre za začasno rešitev – trajno ureditev bomo izvedli med celovito prenovo Gosposke ulice.« Obeta se še prenova Prešernove ulice, kjer je danes veliko parkirnih prostorov, potem bo trg zelena oaza. Prešernovo bodo predvidoma začeli obnavljati na začetku leta 2027.