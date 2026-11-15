V Celju Kovač prepričljivo premagal Šrota! Ta zdaj razmišlja o upokojitvi (VIDEO)

Tudi za Celjane je danes pomemben dan. Odločali so se, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil njihovo občino. Rezultati kažejo, da je zmagal Matija Kovač (Lista Matije Kovača in Skupnost ob podpori še štirih strank). Ta je po 99,94 odstotka preštetih glasov dobil 64,75 odstotka glasov. Njegov najbližji zasledovalec je Bojan Šrot (Celjska županova lista in SDS), ki je prejel 29,16 odstotka glasov, tretjeuvrščeni Tomaž Krajnc (Lista Tomaža Krajnca). pa jih je zbral 5,37 odstotka. Volilna udeležba je znašala 53,08 odstotka. Za celjskega župana so kandidirali štirje, poleg omenjenih treh tudi Darko Radiković (Resnica).

Kovač omenil prednostne naloge novega mandata

Potem ko je postalo jasno, da bo zmagal že v prvem krogu, je Kovač za STA dejal, da bodo med prednostnimi nalogami novega mandata krepitev izobraževalnega sistema, gradnja novih stanovanj in nadaljnji razvoj gospodarstva. Kovač želi Celje še bolj utrditi kot pomembno regionalno gospodarsko središče, pri čemer si bo prizadeval tudi za višje povprečne plače in večjo dodano vrednost gospodarstva. Pomembna razvojna področja ostajajo tudi prometna infrastruktura in prostorski razvoj. Kovač meni, da promet zaradi dobre prometne lege Celja ne bi smel biti ovira za njegov razvoj, zato bi morali na cestni infrastrukturi delati že prej. Ob tem je poudaril, da bo tudi v prihodnje njihovo vodilo odprtost in vključevanje občanov v odločanje, ne glede na njihovo starost ali kraj bivanja. Kot je dejal, si želi, da bi njegovo delo ostalo v spominu predvsem po odprtosti za skupno odločanje in povezovanju mesta. Razvojno usmeritev bodo nadaljevali, vendar bodo prioritete nekoliko drugačne, saj so nekatere cilje iz aktualnega mandata že uresničili. Med pomembnimi cilji ostajajo še bolj povezana skupnost, boljše možnosti na področju izobraževanja in zdravstva ter bogatejši kulturni in športni utrip mesta.

Šrot ni razočaran

Šrot je po več kot 90 odstotkih preštetih glasov za STA povedal, da spoštuje odločitev Celjank in Celjanov. »Nismo razočarani. S tem se seveda naše delo ne konča, kot kaže, bomo imeli enako število svetnikov, kot smo jih imeli v tem mandatu,« je dejal. Napovedal je, da bodo v mestnem svetu delovali konstruktivno in poskušali v čim večji meri uveljavljati svoj program, opozarjali na težave in poskušali zanje dobiti prioritetno obravnavo. »Je pa vprašanje, kakšne so sploh še finančne zmožnosti mesta,« je opozoril. Odvetnik Šrot je še povedal, da razmišlja o upokojitvi, za katero že ima izpolnjene pogoje, da pa bo ostal aktiven v lokalni politiki, a ne v prvih vrstah. Napovedal je, da bo imela stranka na naslednjih volitvah zagotovo tudi županskega kandidata ali kandidatko.

Občani so danes poleg župana volili tudi nov sestav 33-članskega celjskega mestnega sveta, za katerega se je potegovalo 14 list in strank: Lista Tomaža Krajnca, NSi, Volt Slovenija, SD, Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča, Resnica, Celjska neodvisna lista, Lista Matije Kovača in Skupnost, SG Stranka generacij, Gibanje Svoboda, SDS, Celjska županova lista Bojana Šrota, Demokrati Anžeta Logarja ter Levica.

To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom: