V Celju zamenjali pacienta, svojci pokopali napačnega! Kdo bo plačal za napako?

PREGANJAJO ŠTUDENTKO

Na žalskem okrajnem sodišču je na zatožno klop sedla Teja Žarn Kozole. Tožilstvo ji očita nevestno delo v službi v zgodbi o zamenjavi pacientov.

Žalska okrajna sodnica Lidia Kralj je opravila predobravnavni narok za Tejo Žarn Kozole, obtoženo nevestnega dela v službi. Očitek se nanaša na neljubi dogodek, ki se je 7. septembra 2022 zgodil v celjski bolnišnici in je močno odmeval. Takrat so namreč iz zdravstvenega doma (ZD) Sevnica na urgenco celjske bolnišnice pripeljali dva pacienta v istem reševalnem vozilu, šlo je za dva starostnika, ki sta bivala v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Sprejeli so ju v triaži celjske urgence, nato pa razporedili na različna oddelka, v skladu z njunimi težavami. Eden od pacientov, ...